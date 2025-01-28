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Стало известно, в каком полуфинале "Евровидения" выступит Латвия

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Кубок "Евровидения"
Кубок "Евровидения" Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

По результатам жеребьевки, Латвия выступит в первой части второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2025".

Латвия выступит 15 мая - вместе с Арменией, Австралией, Австрией, Грецией, Ирландией, Литвой, Черногорией, Чехией, Данией, Финляндией, Грузией, Израилем, Люксембургом, Мальтой и Сербией.

Во втором полуфинальном голосовании примут участие три страны из так называемой "большой пятерки": Франция, Германия и Великобритания.

Первый полуфинал состоится 13 мая, а финал - 17 мая.

Как сообщалось, 1 февраля на сцену конкурса Supernova поднимутся 19 участников, 10 из которых выйдут в финал.

Победитель конкурса, которого в финальном голосовании 8 февраля выберут жюри и зрители, получит возможность представить Латвию на "Евровидении" в Базеле (Швейцария) в мае.

Песни и исполнители, прошедшие в полуфинал конкурса Supernova, определило жюри, сформированное LTV, в состав которого вошли представители латвийской музыкальной индустрии, индустрии мероприятий и телевидения, а также зарубежные профессионалы. В этом году из соображений безопасности имена членов жюри будут раскрыты только после окончания "Евровидения" в мае.

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