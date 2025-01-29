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В Риге загорелся дом на улице Буллю. Движение затруднено

Обновлено 29 января 2025, 08:46
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Пожарный VUGD. Иллюстративное фото.
Пожарный VUGD. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

Утром в среду, 29 января, в Риге произошел пожар в одном из домов на улице Буллю, что затруднило движение транспорта в районе происшествия.

Как сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе, около 6:30 утра поступила информация о том, что из двухэтажного жилого дома на улице Буллю идет дым.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что двухэтажное деревянное здание уже горит открытым пламенем.

Пламя охватило первый этаж и фасад здания на общей площади около 100 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались два человека, они получили травмы и находятся под присмотром врачей.

На месте происшествия работали пожарные, использовавшие пять автоцистерн и две автолестницы. В течение часа распространение пламени удалось остановить, но работы по тушению продолжаются. Движение в районе происшествия затруднено.

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