Во вторник, 28 января, украинское правительство подтвердило, что заместитель министра обороны Дмитрий Клименков был освобожден от должности после обвинений в недостаточных закупках оружия.
В последнее время в Украине усилилась критика по поводу недостаточного оснащения армии в боях против России.
"Единственный критерий, который Министерство обороны устанавливает для Агентства оборонных закупок, - это обеспечение полного и своевременного снабжения фронта всеми необходимыми вооружениями", - заявил министр обороны Рустем Умеров, объявляя о своем решении уволить Клименкова на прошлой неделе.
"К сожалению, за последние шесть месяцев вместо своевременных поставок боеприпасов нашей армии мы столкнулись с политическими играми, утечками контрактов и информации", - добавил министр.
Умеров также заявил, что освободит от должности главу Агентства оборонных закупок Марину Безрукову. Однако этот вопрос находится в ведении наблюдательного совета агентства, а сама Безрукова отказывается покидать пост.
Послы стран G7 в Киеве призвали положить конец конфликту вокруг закупок оружия.
"Соответствие принципам надлежащего управления и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общества и международных партнеров," – заявили послы в публикации на платформе X.
Украина уже почти три года с широкой поддержкой Запада защищается от полномасштабного вторжения России.
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