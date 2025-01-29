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Замминистра обороны Украины уволен за недостаточные закупки оружия (1)

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Оружие. Иллюстративное фото
Оружие. Иллюстративное фото Фото: AP/Scanpix

Во вторник, 28 января, украинское правительство подтвердило, что заместитель министра обороны Дмитрий Клименков был освобожден от должности после обвинений в недостаточных закупках оружия.

В последнее время в Украине усилилась критика по поводу недостаточного оснащения армии в боях против России.

"Единственный критерий, который Министерство обороны устанавливает для Агентства оборонных закупок, - это обеспечение полного и своевременного снабжения фронта всеми необходимыми вооружениями", - заявил министр обороны Рустем Умеров, объявляя о своем решении уволить Клименкова на прошлой неделе.

"К сожалению, за последние шесть месяцев вместо своевременных поставок боеприпасов нашей армии мы столкнулись с политическими играми, утечками контрактов и информации", - добавил министр.

Умеров также заявил, что освободит от должности главу Агентства оборонных закупок Марину Безрукову. Однако этот вопрос находится в ведении наблюдательного совета агентства, а сама Безрукова отказывается покидать пост.

Послы стран G7 в Киеве призвали положить конец конфликту вокруг закупок оружия.

"Соответствие принципам надлежащего управления и рекомендациям НАТО важно для сохранения доверия общества и международных партнеров," – заявили послы в публикации на платформе X.

Украина уже почти три года с широкой поддержкой Запада защищается от полномасштабного вторжения России.

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