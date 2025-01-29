Пчеловоды: 70% образцов меда, закупленных в Латвии, не соответствуют стандартам

Пчеловоды же считают что ситуация на латвийском рынке меда очень нездоровая.

Общество пчеловодов поясняет, что директива Европейского совета рассматривает мед как натуральное сладкое вещество, производимое пчелами, которое они собирают с растений, преобразуют и дополняют специальными веществами, а затем сохраняют в сотах для созревания.

И согласно букве закона производители и упаковщики меда в Европейском союзе (ЕС) не могут маркировать синтезированный на заводе медовый продукт как "мед", а настоящий мед нельзя смешивать с сахарным сиропом или продуктом, который не соответствует стандартам "аутентичного меда", и называть его на этикетке "медом". В директиве указано, что аутентичным медом считается только мед, произведенный исключительно медоносными пчелами.

Пчеловоды также указывают, что в местах продажи на упаковках с медом должна быть указана страна происхождения. Например, если на этикетке указано, что мед произведен в Латвии, он должен быть полностью латвийским. Однако правила ЕС разрешают компаниям, занимающимся расфасовкой меда, изготавливать партии, содержащие медовые продукты из двух или более стран, указывая на этикетке "смесь меда, произведенного в странах ЕС и странах, не входящих в ЕС".