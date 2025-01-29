Из закупленных в Латвии образцов меда 70%, или 14 из 20, не соответствуют стандартам настоящего меда, сообщили агентству LETA представители Латвийского общества пчеловодов, ссылаясь на результаты анализов, проведенных в эстонской лаборатории Celvia CC.
Пчеловоды: 70% образцов меда, закупленных в Латвии, не соответствуют стандартам
Как "неаутентичные" лабораторией определены липовый и гречишный мед SIA Vinnis, два вида медовых продуктов частной торговой марки Maxima Favorit, а также мед из Maxima Medaus pirkliai, купленные в Lidl цветочный крем-мед Maribel, жидкий цветочный мед Mazurskie Miody из разных цветов, 4 Seasons food из разных цветов, продающийся в магазинах Mere, а также отдельные медовые продукты частной торговой марки Rimi Smart и Rimi.
Образцы для лабораторных анализов были приобретены в магазинах латвийских торговых сетей в Елгаве, Юрмале и Риге.
LSM+ обратился за комментариями к указанным компаниям. Они с такими выводами в корне не согласны. Представители Vinnis заявили LSM+, что возмущены этим сообщением и считают это целенаправленным распространением лжи. "Каждая партия меда Vinnis перед фасовкой тщательно проверяется в аккредитованных лабораториях Латвии и Германии по аккредитованным методам", - говорят в компании и добавляют, что фасуют натуральный цветочный мед, предоставленный латвийскими пчеловодами.
Rimi, Maxima и Lidl также заявляют, что весь продаваемых у них мед тестируется, проверяется лабораторно, а также Продовольственно-ветеринарной службой и при пограничном контроле. "Хотя в сообщении Общества пчеловодов и эстонской лаборатории указано, что мед под частной торговой маркой Lidl Maribel не является аутентичным, как раз в декабре его проверяла Продовольственно-ветеринарная служба и признала соответствующим всем требованиям", - заявила руководитель департамента коммуникации Lidl Дана Хасана.
Пчеловоды же считают что ситуация на латвийском рынке меда очень нездоровая.
Общество пчеловодов поясняет, что директива Европейского совета рассматривает мед как натуральное сладкое вещество, производимое пчелами, которое они собирают с растений, преобразуют и дополняют специальными веществами, а затем сохраняют в сотах для созревания.
И согласно букве закона производители и упаковщики меда в Европейском союзе (ЕС) не могут маркировать синтезированный на заводе медовый продукт как "мед", а настоящий мед нельзя смешивать с сахарным сиропом или продуктом, который не соответствует стандартам "аутентичного меда", и называть его на этикетке "медом". В директиве указано, что аутентичным медом считается только мед, произведенный исключительно медоносными пчелами.
Пчеловоды также указывают, что в местах продажи на упаковках с медом должна быть указана страна происхождения. Например, если на этикетке указано, что мед произведен в Латвии, он должен быть полностью латвийским. Однако правила ЕС разрешают компаниям, занимающимся расфасовкой меда, изготавливать партии, содержащие медовые продукты из двух или более стран, указывая на этикетке "смесь меда, произведенного в странах ЕС и странах, не входящих в ЕС".
И фасовщики из ЕС зачастую смешивают мед европейского происхождения с дешевыми продуктами из Китая. Причем настоящего меда в такой смеси очень немного. Но это позволяет им ставить на этикете маркировку что это "смесь меда, произведенного в странах ЕС и странах, не входящих в ЕС". Что создает несправедливую и непрозрачную бизнес-среду на рынке меда, которая затрагивает как ответственных пчеловодов, так и потребителей.
Статистика Европейской комиссии показывает, что в 2023 году ЕС импортировал из Китая 60 177 тонн медовой продукции. При этом при лабораторной проверке Celvia CC образцов меда, страной происхождения которого указан Китай, выявлено, что они не являются аутентичными.
Общество пчеловодов указывает, что латвийская пчеловодческая отрасль уже несколько лет находится в кризисе, вызванном нездоровой бизнес-средой и импортом дешевой медовой продукции из третьих стран.
Латвийские пчеловоды призывают ответственные государственные организации не допускать, чтобы в латвийских магазинах под маркировкой "мед" продавалась продукция, не отвечающая евродирективе, а также просят навести порядок на рынке, установить ограничения и надзор за импортом меда из третьих стран.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!