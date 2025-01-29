Во вторник, 28 января, в Даугавпилсе спасли котенка, провалившегося в канализационный люк, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.
В Даугавпилсе спасли котенка, провалившегося в канализационный люк
Котенок был найден на глубине двух метров в канализационном люке на улице Резекнес в Даугавпилсе. С помощью оборудования для отлова животных котенка удалось спасти.
Также во вторник перед полуночью поступил вызов на улицу Балву в Даугавпилсе, где горело пять квадратных метров мусора и крыша гаража площадью десять квадратных метров. Работы на месте происшествия завершились после полуночи.
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