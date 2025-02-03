Наркотики, тюрьма, рак. История рижской поэтессы Татьяны Паниной

Поэтесса, подумала бы я, если бы ничего о ней не знала. И не ошиблась бы. 60-летняя Татьяна Панина единственная в Латвии пишет стихи от имени собаки, которые недавно были собраны в сборнике "Моя собака пишет". У ее выраженно декламированной поэзии большое количество подписчиков в соцсетях; ее любят латвийские русские литераторы. Все это было бы мило и тоскливо, если бы ее биография не напоминала американские горки с наркотиками, тюрьмой и завидной литературной карьерой между ними. Да, и еще яркая личность Тани в центре созданного ею же хаоса.