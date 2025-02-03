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Наркотики, тюрьма, рак. История рижской поэтессы Татьяны Паниной

Перевод: rus.tvnet.lv
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Поэтесса, подумала бы я, если бы ничего о ней не знала. И не ошиблась бы. 60-летняя Татьяна Панина единственная в Латвии пишет стихи от имени собаки, которые недавно были собраны в сборнике "Моя собака пишет". У ее выраженно декламированной поэзии большое количество подписчиков в соцсетях; ее любят латвийские русские литераторы. Все это было бы мило и тоскливо, если бы ее биография не напоминала американские горки с наркотиками, тюрьмой и завидной литературной карьерой между ними. Да, и еще яркая личность Тани в центре созданного ею же хаоса.

Таня родилась в Риге и провела свое детство в тогда уже элитном Тихом центре. К 19 годам, когда Таня впервые попала в тюрьму, она уже пробовала внутривенные наркотики. Дали 7 лет, которые она отсидела "от звонка до звонка". Самые прекрасные годы ее молодости прошли в Ильгюциемской тюрьме. Однако тюрьма не сломила Татьяну. С утра до вечера она шила мужские рубашки, а спасалась в поэзии. "Ты шьешь, а голова пустая - сочиняй стихи!" Татьяне не открыла, что строчки ее, сказала, что где-то услышала.

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