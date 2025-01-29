В Латвии все больше школьников отказываются от изучения русского языка как второго иностранного. В этом учебном году так поступили почти 3 тысячи учеников - около 4% тех, кто раньше выбрал русский, сообщает LSM+ в программе "Кейс".
Рига в лидерах по отказу от русского как второго иностранного языка
До сих пор русский был самым популярным вторым иностранным языком, но правительство решило исключить его из программы с 2026 года.
Теперь вместо него школьники должны будут изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Уже сейчас учащимся разрешили отказаться от русского, не дожидаясь реформы.
Больше всего заявлений об отказе поступило из Риги (почти 400 заявлений), а также из Ропажского (210 заявлений) и Сигулдского (207 заявлений) краев.
Глава Латвийской ассоциации руководителей образования Рудольф Калванс также отметил, что в Сигулдской государственной гимназии, которую он возглавляет, начал меняться выбор второго иностранного языка.
"Исторически это соотношение составляло 70 на 30 процентов. То есть 70 процентов учащихся выбирали русский язык как вторую иностранную опцию, а 30 процентов -немецкий. С внесением изменений в законодательство, не скрою, возник довольно большой интерес со стороны семей. В общей сложности около 80 учащихся на уровне основного образования сменили второй иностранный язык - русский - на немецкий или, как сейчас, на испанский, который у нас также появился", - отметил Калванс.
В бывших школах нацменьшинств ситуация с отказом от русского языка сложнее, потому что раньше его там преподавали как родной. Теперь учителям приходится либо переквалифицироваться, либо менять сферу деятельности, рассказала директор Рижской 40-й средней школы Елена Ведищева.
В Министерстве образования утверждают, что вариантов много: можно переучиться на преподавателя других предметов, заняться специальным образованием или стать помощником педагога. Есть даже стипендии для тех, кто проходит переквалификацию.
Однако председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага сомневается, что все учителя согласятся на такие изменения.
Видео: Сюжет программы "Кейс"
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!