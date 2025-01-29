Рига в лидерах по отказу от русского как второго иностранного языка

До сих пор русский был самым популярным вторым иностранным языком, но правительство решило исключить его из программы с 2026 года.

Теперь вместо него школьники должны будут изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Уже сейчас учащимся разрешили отказаться от русского, не дожидаясь реформы.

Больше всего заявлений об отказе поступило из Риги (почти 400 заявлений), а также из Ропажского (210 заявлений) и Сигулдского (207 заявлений) краев.

Глава Латвийской ассоциации руководителей образования Рудольф Калванс также отметил, что в Сигулдской государственной гимназии, которую он возглавляет, начал меняться выбор второго иностранного языка.