Как сообщает LRT, у следствия было три версии: техническая неисправность, внешнее воздействие и помехи при посадке. Но, как пишет портал 15min со ссылкой на источники, сейчас следователи склоняются к версии, что трагедию вызвала ошибка пилота.

Впрочем, сообщается, что следствие пока еще не пришло к окончательным выводам.

Как сообщалось, самолет упал в Вильнюсе в 5:33 утра 25 ноября 2024 года, задев жилой дом. В результате аварии загорелись находившиеся рядом склады и автомобиль. Пожар был локализован в течение примерно двух часов.

Видео: Место крушения самолета в Вильнюсе

В самолете находились четыре человека. Смерть испанского пилота была подтверждена на месте аварии. Остальные находившиеся в самолете люди получили травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Из здания были эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что эвакуированных разместили в гостинице.

Ранее в этом году сообщалось о случаях подкладывания самовоспламеняющихся посылок в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию. Позднее западные должностные лица также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

Галерея: Самолет DHL упал в Вильнюсе

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!