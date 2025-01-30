Экономист: сделка с ariBaltic делает менее вероятными наихудшие сценарии будущего

Как сообщалось, в среду, 29 января, Министерство сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписали соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.

В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого IPO акций airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой.

Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.

Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее сообщила, что домашняя база airBaltic будет сохранена в Риге, количество направлений не будет сокращено, при этом в собственности государства останется большая часть акций airBaltic.

В то же время она подчеркнула, что государство хочет сохранить свою долю в авиакомпании и необходимо считаться с будущими инвестициями в нее. "Цель - позволить airBaltic пройти процесс IPO, чтобы частные инвесторы могли вложить в нее свое финансирование и вместе с государством увеличить стоимость авиакомпании", - сказала глава правительства.

В сентябре прошлого года airBaltic продлила сотрудничество с Lufthansa Group на следующие три года, предоставив ей в аренду 21 самолет A220-300. Соглашение будет действовать с летнего сезона этого года.

В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2023 году.

Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.

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