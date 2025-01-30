Оценка airBaltic в сделке, в результате которой немецкая авиакомпания Lufthansa Group становится стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании airBaltic, не радует, но следует учитывать ее косвенное положительное влияние на экономику, указал агентству LETA экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш.
Экономист: сделка с ariBaltic делает менее вероятными наихудшие сценарии будущего
Он отметил, что оценка, заложенная в сделке, не впечатляет по сравнению с предыдущими инвестициями государства, однако следует учитывать косвенное положительное влияние этих инвестиций на экономику.
В то же время Страутиньш подчеркнул, что и ранее принятые решения нужно оценивать соответственно доступной в тот момент информации.
Он также пояснил, что если заранее можно было знать, что будет пандемия Covid-19 и война в Украине, политика государства в сфере авиации, вероятно, могла бы быть другой.
"Важно то, что произошедшее сделка делает менее вероятными наихудшие сценарии будущего", - отметил экономист Luminor Bank.
Он приветствовал тот факт, что в этом вопросе наконец-то наметился прогресс, поскольку airBaltic будет передана частному сектору, что позволит продвинуться дальше в направлении первичного публичного размещения акций (IPO). Привлечение стратегического инвестора - важная часть этого процесса, пояснил Страутиньш.
"В то же время важно обеспечить, что руководство предприятия и в дальнейшем учитывало не только коммерческие интересы, но и работало бы во благо экономики Латвии, обеспечивая как можно более обширную сеть полетов", - указал экономист.
Как сообщалось, в среду, 29 января, Министерство сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписали соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете airBaltic.
В обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%. Впоследствии, после планируемого IPO акций airBaltic, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер доли Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой.
Сделка также предусматривает, что после планируемого IPO Lufthansa Group будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
Завершение сделки планируется во втором квартале 2025 года после получения одобрения органов по надзору за конкуренцией.
Премьер-министр Эвика Силиня ранее сообщила, что домашняя база airBaltic будет сохранена в Риге, количество направлений не будет сокращено, при этом в собственности государства останется большая часть акций airBaltic.
В то же время она подчеркнула, что государство хочет сохранить свою долю в авиакомпании и необходимо считаться с будущими инвестициями в нее. "Цель - позволить airBaltic пройти процесс IPO, чтобы частные инвесторы могли вложить в нее свое финансирование и вместе с государством увеличить стоимость авиакомпании", - сказала глава правительства.
В сентябре прошлого года airBaltic продлила сотрудничество с Lufthansa Group на следующие три года, предоставив ей в аренду 21 самолет A220-300. Соглашение будет действовать с летнего сезона этого года.
В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2023 году.
Аудированный оборот авиакомпании в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году, а также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.
До завершения сделки со стратегическим инвестором государству будет принадлежать 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.
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