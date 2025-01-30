Видео Прошла пресс-конференция о стратегическом партнерстве airBaltic с Lufthansa

Видео: Пресс-конференция airBaltic

Согласно сообщению, между Министерством сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписан договор, предусматривающий инвестиции Lufthansa Group в airBaltic в размере 14 млн евро для участия меньшинства. Инвестору также будет предоставлено место в совете airBaltic.

В обмен на вклад Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая дает ей 10% участия. Она будет выпущена по цене подписки в размере 14 млн евро. Позже, после потенциального первичного публичного предложения акций airBaltic, или IPO, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой потенциального IPO, поясняется в сообщении, распространенном airBaltic.

Упомянутая инвестиционная сделка предусматривает и то, что Lufthansa Group после потенциального IPO будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.

Сделка является продолжением уже существующего стратегического партнерства между Lufthansa Group и airBaltic. Завершение сделки запланировано на второй квартал 2025 года по оценке органов надзора за конкуренцией.