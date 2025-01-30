Достигнуто соглашение и заключен договор с Lufthansa - стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании airBaltic. В четверг авиакомпания созвала пресс-конференцию, на которой сообщила о стратегическом партнерстве airBaltic.
Видео ⟩ Прошла пресс-конференция о стратегическом партнерстве airBaltic с Lufthansa
Видео: Пресс-конференция airBaltic
Согласно сообщению, между Министерством сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписан договор, предусматривающий инвестиции Lufthansa Group в airBaltic в размере 14 млн евро для участия меньшинства. Инвестору также будет предоставлено место в совете airBaltic.
В обмен на вклад Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая дает ей 10% участия. Она будет выпущена по цене подписки в размере 14 млн евро. Позже, после потенциального первичного публичного предложения акций airBaltic, или IPO, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой потенциального IPO, поясняется в сообщении, распространенном airBaltic.
Упомянутая инвестиционная сделка предусматривает и то, что Lufthansa Group после потенциального IPO будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
Сделка является продолжением уже существующего стратегического партнерства между Lufthansa Group и airBaltic. Завершение сделки запланировано на второй квартал 2025 года по оценке органов надзора за конкуренцией.
Сделка обеспечивает дополнительное финансирование airBaltic и поддерживает планы ее роста, включающие расширение договоров аренды с экипажем, а также подтверждает ведущую рыночную позицию airBaltic и уникальную модель гибридного бизнеса. В то же время укрепляется роль Lufthansa Group как стратегического партнера airBaltic, говорится в сообщении компании для СМИ.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в Twitter отметила, что Lufthansa - международно высоко оцененное предприятие в авиационной отрасли, и это "даст хороший опору росту airBaltic и привлечению дополнительного капитала".
Условия договора предусматривают, что базовое место предприятия остается в Риге и связь полетов не снижается, при этом в собственности государства по-прежнему остается большая часть акций airBaltic, отметила Силиня.
Министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") ранее долгое время не раскрывал официально, является ли потенциальный стратегический инвестор Lufthansa, а также то, сколько долей капитала airBaltic и за какую сумму инвестору можно было бы продать.
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