На пост главы Банка Латвии выдвинули только одного кандидата

Кандидатуру Казакса предложили депутаты оппозиционных партий - "Объединенного списка" и Национального объединения.

Кроме того, его поддержали политики из правящей коалиции - "Нового Единства" и "Прогрессивных".

Ранее сообщалось, что первоначально Казакса предложили оппозиционные партии, а правящая коалиция пыталась согласовать единый вариант.

В пятницу коалиция заявила, что готова поддержать заместителя главы Банка Латвии Санту Пургайле.

Однако уже в понедельник Союз зеленых и крестьян (СЗК), входящий в правящую коалицию, отказался поддерживать ее кандидатуру.

После этого Пургайле отозвала свою заявку, а "Новое Единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат Казакса.

Еще в конце прошлого года "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступали за продление полномочий Казакса. Однако тогда СЗК заблокировал его назначение, выдвинув своего кандидата.

Оппозиция тоже не была готова голосовать за Казакса, и в итоге все стороны отозвали своих претендентов, пообещав найти новую компромиссную фигуру.

Теперь же, после отказа СЗК от Пургайле, Казакс остался единственным кандидатом.

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