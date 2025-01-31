Единственным кандидатом на должность президента Банка Латвии стал его бывший руководитель Мартиньш Казакс. Об этом сообщает агентство LETA.
На пост главы Банка Латвии выдвинули только одного кандидата
Кандидатуру Казакса предложили депутаты оппозиционных партий - "Объединенного списка" и Национального объединения.
Кроме того, его поддержали политики из правящей коалиции - "Нового Единства" и "Прогрессивных".
Ранее сообщалось, что первоначально Казакса предложили оппозиционные партии, а правящая коалиция пыталась согласовать единый вариант.
В пятницу коалиция заявила, что готова поддержать заместителя главы Банка Латвии Санту Пургайле.
Однако уже в понедельник Союз зеленых и крестьян (СЗК), входящий в правящую коалицию, отказался поддерживать ее кандидатуру.
После этого Пургайле отозвала свою заявку, а "Новое Единство" и "Прогрессивные" объявили, что поддержат Казакса.
Еще в конце прошлого года "Новое Единство" и "Прогрессивные" выступали за продление полномочий Казакса. Однако тогда СЗК заблокировал его назначение, выдвинув своего кандидата.
Оппозиция тоже не была готова голосовать за Казакса, и в итоге все стороны отозвали своих претендентов, пообещав найти новую компромиссную фигуру.
Теперь же, после отказа СЗК от Пургайле, Казакс остался единственным кандидатом.
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