Поддержка России и теорий заговора. За что в Сенате США критиковали кандидатов Трампа на должности глав разведки и ФБР

В своих других ответах Талси Габбард несколько изменила свою риторику по сравнению с прошлыми высказываниями и заявила, что войну начал Путин. При этом она не ответила прямо, представляет ли, по ее мнению, Россия угрозу США.

В отношении Сноудена — ничего определенного

И республиканцы, и демократы задавали Габбард вопросы о ее поддержке Эдварда Сноудена — бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (NSA), который в 2013 году сделал доступными для публики миллионы засекреченных документов, утверждая, что они доказывают незаконную слежку США за собственными гражданами.

Во время слушаний критики Габбард заявили, что утечка угрожала национальной безопасности США. Законодатели несколько раз спросили политика, считает ли она Сноудена — которого она ранее называла «храбрым» и предлагала помиловать — предателем США.

Габбард так и не ответила однозначно на этот вопрос, что поставило республиканцев в неловкое положение.

«Сноуден нарушил закон, — сказала политик законодателям. — Он разгласил информацию о Соединенных Штатах... Есть более срочные меры, которые я бы предприняла, чтобы предотвратить появление еще одного Сноудена».

Встреча Габбард и Асада в 2017 году

Габбард также подверглась критике за визит в Сирию в 2017 году для встречи с Башаром Асадом, который тогда руководил страной.