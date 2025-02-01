В результате российского ракетного удара по жилому дому в Полтаве были убиты четыре человека и еще несколько десятков пострадали, сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Среди пострадавших - один ребенок.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один человек был убит в результате удара дрона в Харькове, а еще двое погибли в результате российской атаки в Сумской области.
В целом, как отмечает "Медуза", попадания были зафиксированы в Полтаве и Полтавской области, Харькове и Харьковской области, а также в Запорожье.
"Каждый такой теракт доказывает, что нам необходима большая поддержка, чтобы защититься от российского террора. Снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", - заявил Зеленский.
Из-за российского удара прервана подача электричества 164 потребителям и одной организации.
DW отмечает, что вечером в пятницу Россия нанесла также удар по историческому центру Одессы. По предварительным данным, Россия применила баллистические ракеты типа "Искандер". В результате обстрела пострадали семь человек, все находятся в состоянии средней тяжести.
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