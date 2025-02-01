Сб, 1.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Ракетный удар по жилому дому в Полтаве: есть жертвы (5)

Обновлено 1 февраля 2025, 12:40
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Последствия российского ракетного удара
Последствия российского ракетного удара Фото: EPA/Scanpix

В результате российского ракетного удара по жилому дому в Полтаве были убиты четыре человека и еще несколько десятков пострадали, сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Среди пострадавших - один ребенок.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один человек был убит в результате удара дрона в Харькове, а еще двое погибли в результате российской атаки в Сумской области.

В целом, как отмечает "Медуза", попадания были зафиксированы в Полтаве и Полтавской области, Харькове и Харьковской области, а также в Запорожье.

"Каждый такой теракт доказывает, что нам необходима большая поддержка, чтобы защититься от российского террора. Снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", - заявил Зеленский.

Из-за российского удара прервана подача электричества 164 потребителям и одной организации.

DW отмечает, что вечером в пятницу Россия нанесла также удар по историческому центру Одессы. По предварительным данным, Россия применила баллистические ракеты типа "Искандер". В результате обстрела пострадали семь человек, все находятся в состоянии средней тяжести.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (5)
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх