16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России включит ограничения на 50 категорий товаров, заявил специальный представитель ЕС по санкционным вопросам Дэвид О’Салливан в интервью казахстанскому телеканалу Silkway TV.
ЕС планирует ввести санкции против 50 категорий товаров из России
По словам О’Салливана, ЕС планирует ввести дополнительные торговые ограничения на 50 товарных кодов, на которые ранее уже обращал внимание казахстанских властей.
Он также подчеркнул, что действующие санкции уже распространяются примерно на 60% всего импорта и экспорта, что составляет около 7500 товаров.
Представитель ЕС отметил, что в будущем санкции могут затронуть российскую государственную корпорацию "Росатом", однако в настоящее время этот вопрос не обсуждается.
При этом он подчеркнул, что Брюссель продолжит сотрудничество с Казахстаном, чтобы предотвратить обход установленных ограничений. О’Салливан добавил, что ЕС оставляет за собой право прекратить торговлю с компаниями, которые сознательно помогают обходить санкционные меры.
В декабре 2024 года газета Die Welt сообщила, что ЕС планирует принять новый пакет санкций 24 февраля 2025 года, к третьей годовщине начала российского вторжения в Украину. Издание со ссылкой на дипломатические источники утверждало, что санкции будут направлены против отдельных секторов российской экономики, которые ранее не попадали под ограничения или затрагивались лишь частично.
Кроме того, в санкционный список будут включены физические и юридические лица, которых Брюссель считает ответственными за пропаганду и действия, подрывающие территориальную целостность Украины.
Также Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей (EEAS) планируют запретить въезд лицам, подозреваемым в шпионаже в пользу России и участии в дезинформационных кампаниях, в том числе на территории Германии.
В январе 2025 года премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что новый пакет санкций должен включать меры по ограничению поставок российского газа и минеральных удобрений.
По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает возможность постепенного введения ограничений на импорт алюминия, санкций против нескольких десятков судов и отключения новых российских банков от международной платежной системы SWIFT.
Де Кро подчеркнул, что все санкции против России должны оставаться в силе, независимо от возможных итогов переговоров по урегулированию военного конфликта в Украине.
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