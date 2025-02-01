ЕС планирует ввести санкции против 50 категорий товаров из России

По словам О’Салливана, ЕС планирует ввести дополнительные торговые ограничения на 50 товарных кодов, на которые ранее уже обращал внимание казахстанских властей.

Он также подчеркнул, что действующие санкции уже распространяются примерно на 60% всего импорта и экспорта, что составляет около 7500 товаров.

Представитель ЕС отметил, что в будущем санкции могут затронуть российскую государственную корпорацию "Росатом", однако в настоящее время этот вопрос не обсуждается.

При этом он подчеркнул, что Брюссель продолжит сотрудничество с Казахстаном, чтобы предотвратить обход установленных ограничений. О’Салливан добавил, что ЕС оставляет за собой право прекратить торговлю с компаниями, которые сознательно помогают обходить санкционные меры.

В декабре 2024 года газета Die Welt сообщила, что ЕС планирует принять новый пакет санкций 24 февраля 2025 года, к третьей годовщине начала российского вторжения в Украину. Издание со ссылкой на дипломатические источники утверждало, что санкции будут направлены против отдельных секторов российской экономики, которые ранее не попадали под ограничения или затрагивались лишь частично.