PVD не пустила в ЕС несколько партий товара из третьих стран

В частности, в двух партиях изюма после взятия проб было обнаружено превышение максимально допустимого уровня охратоксина A.

Охратоксин A - это микотоксин, вырабатываемый грибами рода Aspergillus и Penicillium, который в основном встречается в зерновых культурах и сушеных фруктах. Охратоксин A может быть канцерогеном, поражающим почки, а также генотоксичным веществом, повреждающим ДНК.

Одну из партий изюма служба отправила обратно в Узбекистан, а вторая задержана до принятия решения о ее дальнейшей судьбе.

Кроме того, в ЕС не была допущена и будет уничтожена партия арахиса в глазури российского происхождения, поскольку в ее составе обнаружена запрещенная в ЕС пищевая добавка E171 (диоксид титана).

PVD разместила уведомление о нарушениях в Системе быстрого оповещения Европейского Союза (RASFF).

PVD - это государственное управление, находящееся в ведении Министерства земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в сфере продовольственного оборота и ветеринарии.

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