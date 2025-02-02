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Интервью "Это разведка боем": эксперт из Австрии о диверсиях России рядом со странами Балтии и давлении Трампа на ЕС

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Трамп берет из рук Путина футбольный мяч, Хельсинки, 16 июля 2018 года.
Трамп берет из рук Путина футбольный мяч, Хельсинки, 16 июля 2018 года. Фото: сайт президента РФ

Чего Латвии и другим странам Балтии ждать дальше от Трампа, а чего ждать от Путина. Почему диверсии в Балтийском море выглядят как прелюдия к диверсиям в других точках Земли. И при чем здесь Илон Маск. Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Центрально-Европейского университета (Вена, Австрия) Антон Шеховцов.

О чем говорят первые действия 47-го президента США Дональда Трампа в отношении союзников в ЕС и как это связано с Балтийским морем, мы поговорили с политологом, который живет и работает в центре Европы и профессионально разбирается в радикальных политических движениях, чьи последователи становятся все популярнее в стремительно меняющемся мире.

- Антон Владимирович, вы бы как могли описать состояние лидеров Европы после того, что Трамп начал делать, придя в Белый дом? Это можно назвать шоком, или паникой, или все в порядке?

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