Неблагоприятный прогноз синоптиков на ближайшую неделю

В понедельник, 3 февраля, погода будет облачной, местами ожидаются осадки, но в последующие дни их интенсивность уменьшится, поскольку на погодные условия в регионе окажет влияние антициклон. Однако не исключено, что в отдельных местах может пройти более сильный снегопад.

Начиная со вторника, 4 февраля, станет еще холоднее - в восточных районах страны мороз может усилиться до -5…-10 градусов. Периодически небо будет проясняться, и выглянет солнце, поэтому станет заметнее, что дни становятся длиннее.

В среду, 5 февраля, завершится самый темный квартал года и начнется солярная весна.

Однако при этом в Риге и на западном побережье Курземе только в начале февраля может начаться метеорологическая зима.

Во второй половине недели на территории страны продолжит преобладать холодный воздух. Погода будет не только морозной, но и сухой, так как усиление антициклона над севером России не будет способствовать образованию обширных зон осадков в нашем регионе.

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