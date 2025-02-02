В Екабпилсе и Айзкраукле уже на следующей неделе ожидают приезда представителей Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) и Центрального агентства финансов и договоров (CFLA), чтобы предложить строительство новых многоквартирных домов для аренды.

Однако предполагаемая арендная плата - около 12 евро за квадратный метр - для местных жителей чрезмерно высока. Для военных, возможно, она приемлема.

Местные власти по-прежнему надеются, что в регион переедут союзные военные под командованием Канады. Им понадобятся не только квартиры, но и школы, детские сады.

Однако, как заявляют Национальные вооруженные силы и премьер-министр Эвика Силиня , этот вариант больше не рассматривается. Канадцы отказались от возможности переезда ближе к новому полигону и будут находиться там только во время учений.

"Мы надеемся на будущее, что хотя бы офицерский состав будет искать жилье здесь. Потому что у них будут только временные казармы. Мы готовы предложить жилье, поэтому участвуем в конкурсах на частное партнерство, включая строительство многоквартирных домов", - заметил Рагайнис.

NP: Сколько людей вам нужно будет разместить?

Заместитель председателя Айзкраукльской думы Дайнис Вингрис: Мы не знаем, но хотели бы знать. Было бы здорово, если бы у нас был договор с Министерством обороны, где четко указано количество людей. Например, если нам нужно разместить 500 человек - это уже дает уверенность.

NP: В какой момент стало понятно, что канадцы не собираются переезжать?

Каспар Здановскис: Они никогда не говорили, что переедут. Была такая дискуссия. Мы просто искали решения. По мере увеличения многонациональной бригады нам нужно было найти место для их размещения.

NP: Был ли вариант их размещения в Селии?

Здановскис: Я бы сказал, что это был один из возможных вариантов.