В Латвии есть несколько военных полигонов, которые используются армией, Земессардзе, украинскими военнослужащими, проходящими обучение, а также партнерами по НАТО. После принятого решения разместить в Латвии еще больше иностранных военных существующих учебных площадок стало не хватать. Поэтому в Латвии строят новый полигон - Селия, сообщает программа Nekā personīga (NP).
Передача: военные рекомендуют построить новый мост через Даугаву
Ранее предполагалось, что канадские и, возможно, другие иностранные военные будут постоянно проживать рядом с полигоном в Екабпилсе и Айзкраукле. Однако теперь ясно, что этого не произойдет. Главы местных самоуправлений утверждают, что им об этом никто прямо не сообщил. Глава парламентской комиссии по обороне критикует Министерство обороны за неспособность уложиться в сроки строительства полигона.
Военный полигон Селия расположен в Айзкраукльском и Екабпилсском краях. Его площадь превышает 25 тысяч гектаров, что примерно равно 256 км² - это в четыре раза больше, чем площадь Лиепаи. Полигон станет крупнейшей военной учебной площадкой в странах Балтии.
Все работы должны быть полностью завершены к 2030 году. Территория будет благоустроена, построены дренажные системы. Здесь планируется возведение казарм, столовой, складов боеприпасов, нескольких стрельбищ, зоны для стрельбы тяжелыми артиллерийскими снарядами и многого другого.
Ориентировочная стоимость строительства и благоустройства территории значительна - около 700 миллионов евро. Финансирование будет обеспечено как Латвией, так и союзниками.
Местная компания Ošukalns celtniecība уже занимается земляными работами на участке, предназначенном для тяжелой артиллерии. Однако на месте, где должны разместиться военные, а также построены столовая, медицинский центр и другая инфраструктура, Latvijas valsts meži пока только вырубили деревья. Бревна до сих пор не вывезены, территория усеяна пнями, аналогичная ситуация и в местах, где запланированы стрельбища.
Еще прошлым летом Министерство обороны и Министерство сообщения не могли договориться, где найти деньги на реконструкцию гравийной дороги, ведущей к полигону. В итоге Latvijas Valsts ceļi подтвердили, что министерства нашли 16 миллионов евро на строительство. Однако сначала, до конца этого года, пройдет этап проектирования. В самоуправлении никто не знает, когда именно дорога будет построена.
Местные жители рассказывают, что в последнее время грейдеры регулярно разравнивают дорогу. Однако она все равно не предназначена для тяжелой военной и строительной техники.
"Да, у нас будут вызовы. Потому что эта дорога будет готова только в 2026-2027 годах. Но мы минимизируем риски, будем планировать учения. Возможно, будут периоды, когда мы не сможем принимать на этом полигоне тяжелую технику. Будут ограничения. Но мы к ним готовы", - пояснил замначальника Объединенного штаба НВС по вопросам поддержки Каспар Здановскис.
Мэр Екабпилса недоволен - местным жителям обещали, что они также смогут использовать дорогу, чтобы легче добираться до Риги. Но, по его сведениям, этот план уже не предусматривается.
"Эта дорога бессмысленна и остается только как внутренняя дорога полигона. В Сунаксте живет очень мало людей. А если говорить о полигоне - он должен выходить либо на Виесите, что в 15 км, и тогда дорога соединится с Ригой, либо от Сунаксте через Салу. Сначала обещали, что это будет Даудзава - Сунаксте - Виесите... Мы сказали, что нам она вообще не нужна", - заявил председатель Екабпилcской гордумы Райвис Рагайнис.
В Екабпилсе и Айзкраукле уже на следующей неделе ожидают приезда представителей Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) и Центрального агентства финансов и договоров (CFLA), чтобы предложить строительство новых многоквартирных домов для аренды.
Однако предполагаемая арендная плата - около 12 евро за квадратный метр - для местных жителей чрезмерно высока. Для военных, возможно, она приемлема.
Местные власти по-прежнему надеются, что в регион переедут союзные военные под командованием Канады. Им понадобятся не только квартиры, но и школы, детские сады.
Однако, как заявляют Национальные вооруженные силы и премьер-министр Эвика Силиня, этот вариант больше не рассматривается. Канадцы отказались от возможности переезда ближе к новому полигону и будут находиться там только во время учений.
"Мы надеемся на будущее, что хотя бы офицерский состав будет искать жилье здесь. Потому что у них будут только временные казармы. Мы готовы предложить жилье, поэтому участвуем в конкурсах на частное партнерство, включая строительство многоквартирных домов", - заметил Рагайнис.
NP: Сколько людей вам нужно будет разместить?
Заместитель председателя Айзкраукльской думы Дайнис Вингрис: Мы не знаем, но хотели бы знать. Было бы здорово, если бы у нас был договор с Министерством обороны, где четко указано количество людей. Например, если нам нужно разместить 500 человек - это уже дает уверенность.
NP: В какой момент стало понятно, что канадцы не собираются переезжать?
Каспар Здановскис: Они никогда не говорили, что переедут. Была такая дискуссия. Мы просто искали решения. По мере увеличения многонациональной бригады нам нужно было найти место для их размещения.
NP: Был ли вариант их размещения в Селии?
Здановскис: Я бы сказал, что это был один из возможных вариантов.
Премьер-министр Эвика Силиня рассказала: "Союзники по НАТО не требуют постоянной базы. Поэтому я допускаю, что так много школ и другой инфраструктуры не понадобится. Если местные самоуправления этого не знали, значит, Министерство обороны не справилось со своей работой".
НВС соглашаются, что мощностей строительных работ на полигоне может не хватить. В ближайшие годы в Латвии завершается множество проектов, финансируемых ЕС, и строительство железной дороги Rail Baltica потребует значительной части рабочей силы. Но у армии есть и план Б - возможность привлечь рабочих из стран-партнеров.
На первом этапе строительства (до 2028 года) будут возведены три стрельбища, склад боеприпасов и временные палаточные лагеря.
На втором этапе будут построены маневренные дороги, стрельбища для танков и противотанкового оружия, что позволит проводить учения для подразделения уровня бригады (несколько тысяч военных).
Глава парламентской комиссии по обороне, оппозиционер Раймонд Бергманис критикует медлительность Минобороны. Он считает, что после принятия закона о создании полигона Селия в июне 2023 года министерство должно было работать быстрее, чтобы союзникам по НАТО не пришлось жить в палатках, а сразу разместиться в казармах, подобных базе в Адажи.
Бергманис: "Главное беспокойство заключается в том, что мы говорим - это основная инфраструктура, которую нам необходимо развивать. Сейчас есть желание, чтобы все происходило быстрее. (...) У нас уже есть готовые проекты, у нас есть все необходимое для строительства инфраструктуры. У нас есть типовые столовые, такие, например, как построена в Лиелварде. (...) У нас есть типовые казармы, у нас есть типовые склады. Эти проекты уже существуют. Вопрос в том, завершена ли разработка генерального плана самой базы. Как эта база будет выглядеть в будущем".
Здановскис: "Генеральный проект военной базы разработан. Что касается полигона - мы обозначили потребность во втором этапе. Но по нему решение еще не принято, и генеральный проект для него не разработан".
NP: Вы говорите, что слышали эти беспокойства, но понимаете ли вы их причину?
Министр обороны Андрис Спрудс: Я бы переформулировал - не беспокойства, а вопросы. Конечно, звучат и призывы, что это важно. И конкретные вопросы по конкретному объекту абсолютно уместны. Наша задача - отвечать, разъяснять и двигаться вперед, следуя плану, который мы сами приняли. В данный момент основные установки ясны - это учебный полигон. Военный полигон. И здесь будет база для Службы государственной обороны. Непонимание по поводу того, что здесь будет много союзных военных с семьями, мы с самого начала четко устраняли. Это в первую очередь учебный полигон.
Здановскис: "Этот проект - масштабный. Я бы даже сказал - мега. Потому что речь идет о сотнях миллионов и множестве инфраструктурных объектов. Но он продвигается достаточно оперативно. Нас слышат в наших потребностях. Можно ли быстрее? Всегда можно быстрее".
Для координации работ по созданию полигона Селия была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Екабпилса, Айзкраукле, Министерства земледелия, финансов, образования, внутренних дел, транспорта и Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).
Бергманис утверждает, что на встречах присутствовали чиновники низшего уровня и планы по дальнейшим работам были неясны.
Министр образования подтвердила, что им никто не сообщил конкретно, что потребуется для семей военных. Однако долгосрочный план предусматривает размещение в Селии военнослужащих Службы государственной обороны, которые могут переехать сюда с семьями.
Проблема переправы через Даугаву
Помимо полигона, существует еще один важный объект, требующий как финансирования, так и рабочей силы.
Местные власти отмечают, что во время предыдущих военных учений стало очевидно - "узкое место" заключается в возможности пересечь Даугаву.
Использование существующих ГЭС в Кегумсе, Плявиняс и возле Саласпилса для перемещения военной техники небезопасно.
Мост в Екабпилсе, построенный 60 лет назад, по словам местного мэра, "изношен", и вскоре на него будет введено ограничение по весу до 30 тонн. Это делает его небезопасным для транспортировки военной техники, а значит, пересекать Даугаву можно будет только в Риге или Даугавпилсе.
Национальные вооруженные силы заявили, что осенью прошлого года они обратились в Министерство обороны с просьбой о строительстве нового моста через Даугаву. Была определена примерная зона для его возведения.
Однако премьер-министр Эвика Силиня утверждает, что не слышала о такой потребности от Министерства обороны и "узнала об этом впервые".
В Айзкраукльской думе обсуждается возможное строительство моста между Скривери и Яунелгавой на левом берегу Даугавы. До войны там уже был мост, но его взорвали немецкие войска.
Другие масштабные военные проекты
Селия - не единственный крупный проект, который курирует Министерство обороны. Более 160 миллионов евро от НАТО выделено на развитие военного порта в Лиепае (в районе Кароста).
Планируется, что там сосредоточатся все структуры Национальных вооруженных сил, расположенные в городе. Еще 9 лет назад Минобороны представило правительству отчет о возможном создании базы в Лиепае.
События последних недель в Балтийском море показали, что усиление военно-морских сил Латвии - это необходимость, требующая решения уже вчера.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!