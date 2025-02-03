Несколько регионов России в ночь на понедельник, 3 февраля, попали под атаку беспилотных летательных аппаратов. В Астраханской области дроны попытались нанести удар по объектам топливно-энергетического комплекса, заявил губернатор Игорь Бабушкин. Чиновник возложил ответственность на Вооруженные силы Украины, не назвал число беспилотников и не уточнил, какое количество удалось уничтожить.

Как минимум один дрон упал, в результате произошло возгорание, добавил Бабушкин, не приведя подробности. По его словам, никто не пострадал. Целью атаки стал газоперерабатывающий завод, к объекту стянуты автомобили пожарной службы, пояснил Telegram-канал Baza со ссылкой на местных жителей.

Baza: Под Волгоградом атакован принадлежащий "Лукойлу" НПЗ

В Волгоградской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. На территории предприятия произошли возгорания, которые были быстро потушены, никто не пострадал, добавил он. Большинство беспилотников удалось перехватить, заверил глава региона.

По сведениям Baza, целью БПЛА стал завод под Волгоградом, принадлежащий "Лукойлу". По его данным, после налета в ряде районов города возникли перебои в подаче электроэнергии. Как утверждает подписчик Telegram-канала, на крышу его дома упали обломки, однако он не уточняет, идет ли речь о фрагментах дрона или ракеты.

Поздним вечером 2 февраля аэропорт Волгограда в течение двух часов не принимал и не отправлял рейсы, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Утром 3 февраля ограничения на полеты были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.

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