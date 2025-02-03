В статье под заголовком "Украина далека от поражения" пишет Майкл Пек: "Новости с Украины обычно мрачные. Солдат и оружия никогда не хватает, россияне все приходят и приходят, а поддержка Запада в лучшем случае нестабильна. И все же Украина выживает".

По его словам, "ситуация выглядит зловеще, но она не вызывает тревоги". Поводы для беспокойства есть, но Пек не считает, что Украина на грани поражения.

Он сравнивает войну в Украине с Второй мировой войной. В 1941 году многие ожидали, что СССР рухнет за несколько недель под ударом нацистской Германии. И, тем не менее в 1945 году поражение потерпел Третий Рейх.

2024 год кажется успешным для РФ, пишет Пек. Но успешным лишь по сравнению с тем, что было раньше.

"Это наступление выглядит таким впечатляющим только потому, что до сих пор эффективность действий России в целом была какой угодно, кроме как высокой", - считает автор.