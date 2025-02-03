Украина не победила, но от поражения она точно далека. "Ситуация и выглядит зловеще, она не вызывает тревоги", пишет военный обозреватель Центра анализа европейской политики (CEPA) Майкл Пек, сообщает портал LSM+.
В статье под заголовком "Украина далека от поражения" пишет Майкл Пек: "Новости с Украины обычно мрачные. Солдат и оружия никогда не хватает, россияне все приходят и приходят, а поддержка Запада в лучшем случае нестабильна. И все же Украина выживает".
По его словам, "ситуация выглядит зловеще, но она не вызывает тревоги". Поводы для беспокойства есть, но Пек не считает, что Украина на грани поражения.
Он сравнивает войну в Украине с Второй мировой войной. В 1941 году многие ожидали, что СССР рухнет за несколько недель под ударом нацистской Германии. И, тем не менее в 1945 году поражение потерпел Третий Рейх.
2024 год кажется успешным для РФ, пишет Пек. Но успешным лишь по сравнению с тем, что было раньше.
"Это наступление выглядит таким впечатляющим только потому, что до сих пор эффективность действий России в целом была какой угодно, кроме как высокой", - считает автор.
Чтобы захватить менее пятой части Украины, Россия понесла потери более 800 тысяч человек, замечает Пек.
"Бои за небольшие украинские города и малоизвестные деревни приобрели мифологический масштаб не из-за их решающего значения, а потому, что Украина смогла удерживать их так долго, несмотря на неравные условия. Потеря Бахмута или Мариуполя была болезненной, но потеря Киева или Харькова стала бы куда большим ударом", - указывает он
Армии Путина придется сталкиваться с изнурительными битвами на истощение, которые можно вести только ценой огромных потерь живой силы и денег.
"Разумно задаться вопросом, является ли текущая ситуация устойчивой для Украины в долгосрочной перспективе. Сможет ли Украина победить? Это зависит от того, как мы определяем победу", - рассуждает Пек.
Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе все территории до границ 1991 года. Но Украина может выйти из войны жизнеспособным экономически и политически независимым государством, тогда, по мнению Майкла Пека, она более чем достижима.
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