Трагическая смерть маленького Андрея: принято решение переквалифицировать уголовный процесс

В понедельник полиция обратилась в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу к одному из задержанных по делу. Суд не удовлетворил эту просьбу и назначил не связанную с лишением свободы меру пресечения в виде надзора полиции.

Второй задержанный в рамках процесса получил статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

Также было принято решение о переквалификации уголовного процесса по ч. 2 ст. 174 Уголовного закона - жестокое или насильственное обращение с малолетним, если оно причинило ему физические или психические страдания или было совершено лицами, от которых потерпевший находится в материальной или иной зависимости. Также уголовный процесс переквалифицирован по ч. 1 ст. 123 Уголовного закона о причинении смерти по неосторожности.