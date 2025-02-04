Россию отстранили от участия в популярном конкурсе "Евровидение" после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Опубликованный в понедельник, 3 февраля, указ Путина предусматривает проведение в этом году в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в целях "дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества".

Этот проект имеет большое политическое значение, о чем свидетельствуют первые назначения Путина. Оргкомитет нового конкурса возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса назначен заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Конкурс "Евровидение" пользуется большой популярностью у российских телезрителей. В 2008 году его выиграл российский певец Дима Билан. Представители России также занимали второе и третье места. Отстранили России из этого турнира в 2022 году стал болезненным для многих россиян.

Министерство культуры России предложило провести конкурс еще в 2023 году.

В прошлом году Путин также заявил, что "китайские друзья" России поддержали идею создания песенного конкурса под названием "Интервидение".

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