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В Елгаве экскаватор упал с трейлера на микроавтобус. Один человек ранен

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

В понедельник, 3 февраля, в Елгаве в результате падения экскаватора на микроавтобус пострадал человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 9:26 утра в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов в Елгаву, где экскаватор упал с трейлера на микроавтобус, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие.

Спасатели применили гидравлический инструмент, чтобы освободить из микроавтобуса человека, которого передали медикам, еще два человека выбрались из машины самостоятельно. 

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