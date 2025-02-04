Китай вводит ответные пошлины на американский уголь и сжиженный природный газ

Китайское правительство сообщило, что введет 15-процентную пошлину на уголь и продукты из сжиженного природного газа, а также 10-процентную пошлину на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, пикапы и спортивные автомобили с крупнообъемными двигателями.

Эти новые тарифы стали ответной мерой на таможенные пошлины, которые в минувшие выходные в одностороннем порядке ввели США, отмечает китайское правительство.

В Пекине добавили, что введенные США тарифы "серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, никак не решают внутренние проблемы страны и препятствуют нормальному экономическому и торговому сотрудничеству между Китаем и США".

Введенные Китаем таможенные пошлины вступят в силу в понедельник, 10 февраля.

Ранее предполагалось, что тариф в 10%, введенный президентом США Дональдом Трампом на китайские товары, начнет действовать во вторник, хотя Трамп планирует в ближайшие дни провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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