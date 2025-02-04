"Мы говорим Украине, что у них есть очень ценные редкоземельные металлы. Мы хотим заключить сделку с Украиной, в рамках которой они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами", - сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

На вопрос одного из репортеров, хочет ли он, чтобы Украина поставляла эти ресурсы Соединенным Штатам, Трамп ответил утвердительно, добавив, что "хочет иметь гарантии" поставок редкоземельных металлов.

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул об этой идее в октябре в рамках своего "плана победы", призванного положить конец войне, которую начала Россия против Украины.

Излагая свой план в октябре, Зеленский сказал, что одна из его частей направлена на защиту природных ресурсов Украины, "включая критически важные металлы на триллионы долларов США".

Зеленский заявил, что призовет западных партнеров Киева обеспечить "конкретное соглашение о совместной защите критических ресурсов, имеющихся в Украине, и о совместных инвестициях и использовании соответствующего экономического потенциала".

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