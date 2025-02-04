Часть жителей Латвии продолжает скрыто или открыто поддерживать Россию и ее развязанную агрессию против Украины, однако даже самые активные прокремлевские активисты не в состоянии организовать значимые мероприятия в поддержку России, говорится в отчете Службы госбезопасности Латвии (VDD) о деятельности за прошлый год.
VDD: Прокремлевские активисты в Латвии не способны организовать значимые мероприятия в поддержку РФ (6)
Прошлый год оказался насыщенным внутренними политическими, социально-экономическими и геополитическими событиями, которые повлияли на общественные настроения в Латвии. Одним из важнейших факторов, продолжавших оказывать влияние на общественные настроения, VDD называет войну России против Украины.
По данным анализа VDD, большинство латвийского общества поддерживает Украину, а также категорически выступает против российской агрессии и любых прокремлевских проявлений в Латвии.
Также большинство общества поддерживает политические решения, направленные на укрепление внутренней безопасности Латвии и позиций государственного языка.
Часть общества, которая скрыто или открыто поддерживает государство-агрессор Россию, в основном состоит из людей, которые в повседневной жизни общаются на русском языке. Эти жители настроены не только против Украины и украинского народа, но и против мер, предпринимаемых Латвией для укрепления внутренней безопасности и продвижения использования государственного языка, отмечает VDD.
Подобные взгляды, как правило, являются следствием длительного потребления российского пропагандистского контента.
Под влиянием российской пропаганды и дезинформации часть общества продолжает интерпретировать события в Латвии и за ее пределами через призму кремлевского мировоззрения.
"Например, усилия латвийских политиков и учреждений по увеличению использования государственного языка в публичном пространстве такие жители ошибочно интерпретировали как русофобию, хотя одной из главных целей этих усилий было способствовать полноценной интеграции русскоязычного населения в латвийское общество", - говорится в отчете. В то же время работа латвийских учреждений по укреплению внутренней и внешней безопасности в этой части общества воспринимается как провокация России.
По оценке VDD, противостояние мнений в обществе в прошлом году проявилось в виде латентного этнического напряжения.
Пророссийская часть общества чувствует обиду и негативное отношение к латвийскому государству, что, в свою очередь, неприемлемо для большинства жителей Латвии, осуждающих Россию.
Пророссийская часть общества в основном выражает свою позицию в социальных сетях, но в нескольких сотнях случаев поддержку государству-агрессору демонстрировали различными способами в городской среде.
Как и в 2022 и 2023 годах, в минувшем году Государственная полиция чаще всего фиксировала нанесенные аэрозольной краской буквы Z и другие символы, выражающие поддержку российской агрессии.
В поле зрения VDD и полиции также попадали люди, которые демонстративно носили такие символы на одежде, наклеивали их на свои автомобили или размещали в салоне в видимых местах.
В отдельных случаях были зафиксированы хулиганские действия в отношении транспортных средств с украинскими номерами, а также агрессивные проявления по отношению к украинцам в общественных местах.
В 2024 году VDD получила информацию о нескольких десятках актов вандализма против украинского флага и объектов в городской среде, посвященных поддержке Украины. Такие проявления, направленные против Украины, чаще всего фиксировались в феврале и марте, когда в Латвии проходили мероприятия в поддержку Украины в связи с годовщиной вторжения России.
В то же время прокремлевские акции в городской среде чаще всего отмечались в мае, когда в России отмечается так называемый "день победы". В целом за прошедший год количество пророссийских проявлений в городской среде сократилось, отмечает VDD.
По данным VDD, поддерживать пророссийские настроения среди части латвийского общества в 2024 году продолжали различные организации и отдельные активисты, чьи распространяемые тезисы прямо или косвенно совпадали с кремлевской пропагандой.
Несмотря на осторожность и пассивность, эти активисты продолжали поддерживать государство-агрессора Россию как индивидуально, так и через свои организации. Также прокремлевскую риторику в Латвии продолжали озвучивать некоторые политические партии, ориентирующиеся на русскоязычный электорат.
Однако в целом, по мнению VDD прокремлевские активисты в Латвии разобщены, дезориентированы и не способны организовать значимые мероприятия в поддержку России, которые позволили бы ей достичь целей "политики соотечественников".
В число таких активистов входят Виктор Гущин, который продолжает поддерживать связи с Россией. Несколько прокремлевских активистов, таких как Александр Гапоненко, Владимир Линдерман, Татьяна Андриец, Александр Гильман и Алла Березовская в течение прошлого года координировали свою деятельность в связи с продолжающимися судебными процессами против них и текущими событиями во внутренней политике Латвии.
Прокремлевские активисты публично интерпретировали выдвинутые против них обвинения как целенаправленную травлю русскоязычных жителей со стороны государства и политические репрессии в отношении защитников "соотечественников", подчеркивает VDD.
Прокремлевские активисты публично интерпретировали выдвинутые против них обвинения как целенаправленную травлю русскоязычных жителей со стороны государства и политические репрессии в отношении защитников "соотечественников", подчеркивает VDD.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!