В 2024 году VDD получила информацию о нескольких десятках актов вандализма против украинского флага и объектов в городской среде, посвященных поддержке Украины. Такие проявления, направленные против Украины, чаще всего фиксировались в феврале и марте, когда в Латвии проходили мероприятия в поддержку Украины в связи с годовщиной вторжения России.

В то же время прокремлевские акции в городской среде чаще всего отмечались в мае, когда в России отмечается так называемый "день победы". В целом за прошедший год количество пророссийских проявлений в городской среде сократилось, отмечает VDD.

По данным VDD, поддерживать пророссийские настроения среди части латвийского общества в 2024 году продолжали различные организации и отдельные активисты, чьи распространяемые тезисы прямо или косвенно совпадали с кремлевской пропагандой.

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Несмотря на осторожность и пассивность, эти активисты продолжали поддерживать государство-агрессора Россию как индивидуально, так и через свои организации. Также прокремлевскую риторику в Латвии продолжали озвучивать некоторые политические партии, ориентирующиеся на русскоязычный электорат.

Однако в целом, по мнению VDD прокремлевские активисты в Латвии разобщены, дезориентированы и не способны организовать значимые мероприятия в поддержку России, которые позволили бы ей достичь целей "политики соотечественников".

В число таких активистов входят Виктор Гущин, который продолжает поддерживать связи с Россией. Несколько прокремлевских активистов, таких как Александр Гапоненко, Владимир Линдерман, Татьяна Андриец, Александр Гильман и Алла Березовская в течение прошлого года координировали свою деятельность в связи с продолжающимися судебными процессами против них и текущими событиями во внутренней политике Латвии.

Прокремлевские активисты публично интерпретировали выдвинутые против них обвинения как целенаправленную травлю русскоязычных жителей со стороны государства и политические репрессии в отношении защитников "соотечественников", подчеркивает VDD.

Прокремлевские активисты публично интерпретировали выдвинутые против них обвинения как целенаправленную травлю русскоязычных жителей со стороны государства и политические репрессии в отношении защитников "соотечественников", подчеркивает VDD.

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