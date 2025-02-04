Видео Смерть маленького Андрея: отец в шоке, дети на стороне матери

Опека Резекне сообщила TV3 Ziņas, что отец погибшего мальчика находится в шоковом состоянии, но согласился сотрудничать с ответственными учреждениями. Семье, в том числе подросткам, будет предоставлена психологическая помощь.

Более подробно - в репортаже программы TV3 Ziņas на телеканале TV3.

Латвийское телевидение сообщало, что подозреваемыми по делу, вероятно, являются мать и бабушка мальчика, которые находились дома в момент его исчезновения.

Как уже сообщалось, вечером в субботу, 1 февраля, трагически погиб Андрей Кузнецов, которому не было и двух лет. В 13:30 он вышел из дома в Ленджской волости Резекненского края в Скангали, Страуяс. Позднее вечером сотрудник Государственной полиции нашел его без сознания на расстоянии более километра у железнодорожных рельсов. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но не смогли.

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Мальчик в обед вышел из дома бабушки в одних носках и пропал. В три часа дня родители сообщили в полицию, которая незамедлительно начала поиски.

Поиски осложнились начавшимся во второй половине дня сильным снегопадом, который замел следы. Государственная полиция с привлечением сотрудников Пожарно-спасательной службы, вертолета погранохраны и дронов проверила ближайшие пруды и обширную территорию.

Когда ребенка нашли без сознания, была привлечена Служба неотложной медицинской помощи. Как рассказала LSM доброволец, "на месте неотложной помощи не было, медиков ждали 20 минут".