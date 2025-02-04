В понедельник, 3 января, в Резекненском крае, в Скангали, у одного из домов воцарилась тишина. Дедушка погибшего двухлетнего Андрея, которого заметила съемочная группа, обходил стороной это место, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Смерть маленького Андрея: отец в шоке, дети на стороне матери
Так же, как и в субботу, в понедельник шел снег и округу покрывал плотный белый снежный покров. Трудно даже представить, что маленький ребенок без подходящей одежды смог пройти почти километр от дома до железнодорожных путей.
После нескольких часов поисков ребенка без сознания обнаружил сотрудник полиции. Медики боролись за его жизнь, но спасти двухлетнего мальчика не удалось.
Местный житель Арийс, который живет недалеко от места происшествия и также участвовал в поисках ребенка, считает, что поиски начались слишком поздно, так как люди активизировались только около шести вечера.
"Людей было много, вертолет летал. Дроны тоже запускали. Вдоль железной дороги ездили туда-сюда. Пока нашли. Искали долго. Когда он вышел, снега еще столько не было", - рассказал Арийс.
Отец погибшего Андрея, приехавший в Латвию из-за границы, сейчас заботится о двух несовершеннолетних детях семьи - сестре и брате.
"Есть еще двое старших детей, которые учатся в нашем учебном заведении. Нашей рекомендацией вчера, после обсуждения с управлением образования, было оставить детей дома. Чтобы они не находились в обществе и не слышали разговоров в школе. Но с ними нужно работать отдельно. У нас есть неофициальная информация, что дети на стороне матери, конечно. Поэтому первым делом нужно работать с этими детьми", - рассказал глава социальной службы Резекненского края Гунарс Арбиданс.
Опека Резекне сообщила TV3 Ziņas, что отец погибшего мальчика находится в шоковом состоянии, но согласился сотрудничать с ответственными учреждениями. Семье, в том числе подросткам, будет предоставлена психологическая помощь.
Более подробно - в репортаже программы TV3 Ziņas на телеканале TV3.
Латвийское телевидение сообщало, что подозреваемыми по делу, вероятно, являются мать и бабушка мальчика, которые находились дома в момент его исчезновения.
Как уже сообщалось, вечером в субботу, 1 февраля, трагически погиб Андрей Кузнецов, которому не было и двух лет. В 13:30 он вышел из дома в Ленджской волости Резекненского края в Скангали, Страуяс. Позднее вечером сотрудник Государственной полиции нашел его без сознания на расстоянии более километра у железнодорожных рельсов. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но не смогли.
Мальчик в обед вышел из дома бабушки в одних носках и пропал. В три часа дня родители сообщили в полицию, которая незамедлительно начала поиски.
Поиски осложнились начавшимся во второй половине дня сильным снегопадом, который замел следы. Государственная полиция с привлечением сотрудников Пожарно-спасательной службы, вертолета погранохраны и дронов проверила ближайшие пруды и обширную территорию.
Когда ребенка нашли без сознания, была привлечена Служба неотложной медицинской помощи. Как рассказала LSM доброволец, "на месте неотложной помощи не было, медиков ждали 20 минут".
Ситуацию прокомментировала представитель NMPD Арита Фреймане, указав, что ребенку была оказана первая помощь, однако нужно принять во внимание, что медики на место происшествия были вызваны только после того, как потребовалась их помощь. Она пояснила, что медики в таких случаях не дежурят во время поисков, так как они могут продолжаться часами и охватывать обширные территории.
"Вся эта ситуация была очень безнадежной, на спасение ребенка практически не было шансов, так как он слишком много времени провел на улице. Шел снег, и ребенок был в неподходящей одежде и без обуви. Когда его нашли, он был практически засыпан снегом", - добавила Фреймане.
Как уже сообщалось, Государственная полиция в связи с этим происшествием задержала двух человек, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении меры пресечения еще не принято. В то же время Центр защиты прав детей призывает родителей быть ответственными по отношению к своим детям, а общество в целом - быть наблюдательными и отзывчивыми - "чужих детей нет".
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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