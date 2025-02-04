В прошлом году было зафиксировано около 900 случаев, когда санкционные товары были обнаружены в небольших количествах в личном багаже пассажиров или водителей во время таможенного контроля автобусов, включая транспортные автобусы и пассажирские микроавтобусы. Об этом агентству LETA сообщили представители Службы государственных доходов (VID).
Таможня выявила 900 случаев перевозки санкционных товаров в автобусах
В большинстве случаев были найдены сигареты, алкогольные напитки, топливо в переносных емкостях, косметическая продукция, которые пытались ввезти из России.
В то же время VID отмечает, что отдельный учет случаев выявления санкционных товаров именно в рейсовых автобусах не ведется.
VID поясняет, что пассажирские автобусы проходят полный контроль - как на основании результатов автоматизированного анализа рисков, так и в соответствии с оценкой рисков, которую проводят таможенные сотрудники, опрашивая пассажиров. Также осуществляется выборочный контроль.
VID уточняет, что продолжительность контроля не зависит от расписания движения автобусов - таможенная проверка проводится оперативно, но занимает столько времени, сколько необходимо для ее полного завершения.
Кроме того, представители VID подчеркивают, что таможня всегда учитывает информацию, связанную с подозрениями о нарушении таможенных правил, и предпринимает меры для их выявления и предотвращения.
Ранее сообщалось, что, по данным финской газеты Uutissuomalainen, автобусная компания, осуществляющая пассажирские перевозки между Таллинном, Ригой и Россией, провозит через эстонский пограничный пункт Лухамаа товары, подпадающие под санкции.
Как сообщает портал Rus.Postimees, журналистке Uutissuomalainen удалось поговорить с водителем одного из автобусов. Он пожелал остаться анонимным и заявил, что эта автобусная компания занимается контрабандной перевозкой товаров, находящихся под санкциями. По словам водителя, руководство фирмы знает о незаконной деятельности. Название компании в статье не раскрывается.
Водитель рассказал, что компания получает значительные суммы за эти нелегальные перевозки, а непосредственно водители получают лишь небольшое комиссионное вознаграждение. Он отметил, что автобусы через погранпункт Лухамаа направляются в Санкт-Петербург, где выгружают груз. По его словам, контроль на границе минимальный, а российские таможенники якобы берут взятки.
Водитель также утверждает, что груз загружается в автобусы в Таллинне и Риге, при этом часть товаров поступает из Финляндии, в том числе продукция финских компаний. Основу контрабанды составляют запчасти для автобусов и грузовиков, однако в составах грузов встречаются также компьютеры, смартфоны и даже детали для самолетов.
Анонимный источник добавил, что водителей вынуждают перевозить контрабанду, даже если они не хотят этого делать.
Согласно информации, доступной на сайте Рижского автовокзала, рейсы в Санкт-Петербург выполняют компании Lux Express Estonia, VISSA и Norma А. Последняя работает под брендом Ecolines.
Представители Lux Express сообщили агентству LETA, что компания осуществляет автобусные рейсы в Санкт-Петербург только через эстонский пограничный пункт в Нарве, а не через Лухамаа.
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