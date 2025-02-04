Таможня выявила 900 случаев перевозки санкционных товаров в автобусах

В большинстве случаев были найдены сигареты, алкогольные напитки, топливо в переносных емкостях, косметическая продукция, которые пытались ввезти из России.

В то же время VID отмечает, что отдельный учет случаев выявления санкционных товаров именно в рейсовых автобусах не ведется.

VID поясняет, что пассажирские автобусы проходят полный контроль - как на основании результатов автоматизированного анализа рисков, так и в соответствии с оценкой рисков, которую проводят таможенные сотрудники, опрашивая пассажиров. Также осуществляется выборочный контроль.

VID уточняет, что продолжительность контроля не зависит от расписания движения автобусов - таможенная проверка проводится оперативно, но занимает столько времени, сколько необходимо для ее полного завершения.

Кроме того, представители VID подчеркивают, что таможня всегда учитывает информацию, связанную с подозрениями о нарушении таможенных правил, и предпринимает меры для их выявления и предотвращения.

Ранее сообщалось, что, по данным финской газеты Uutissuomalainen, автобусная компания, осуществляющая пассажирские перевозки между Таллинном, Ригой и Россией, провозит через эстонский пограничный пункт Лухамаа товары, подпадающие под санкции.