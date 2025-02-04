За четыре месяца Германия не пустила к себе тысячи нелегальных мигрантов

С 16 сентября, когда Германия на шесть месяцев ввела контроль на границах со всеми девятью соседними странами, на границах Германии были остановлены 13 786 человек без надлежащих документов. Более 3300 человек были задержаны.

518 человек были задержаны за контрабанду мигрантов, а также было выявлено, что 396 человек принадлежат к экстремистским или исламистским группировкам, говорится в отчете федеральной полиции.

В последние годы число случаев незаконного въезда в Германию сократилось. В январе этого года было зарегистрировано 5147 случаев нелегального пересечения границы, что меньше, чем в прошлом году (6906 случаев в январе) и в 2023 году (7588 случаев в январе).

За весь 2024 год полиция зафиксировала 83 572 случая незаконного пересечения границы, что меньше, чем в 2023 году (127 549 случаев) и в 2022 году (91 986 случаев).

Германия уже несколько лет осуществляет пограничный контроль на границах с Австрией, Польшей, Чехией и Швейцарией, а 16 сентября ввела полицейские контрольные пункты на границах с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

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