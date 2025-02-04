В ночь на 2 февраля произошло лобовое столкновение автобуса компании Ecolines, который следовал из Литвы в Германию, с легковым автомобилем, водитель которого погиб. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на польский новостной портал fakt.pl.
Фото ⟩ Серьезная авария автобуса Ecolines в Польше. Среди пассажиров были граждане Латвии
По данным польских СМИ, от смятого автомобиля Toyota практически ничего не осталось. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, а также пострадали три человека, находившиеся в автобусе.
Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье, 2 февраля, около 2:30 недалеко от поселка Броды на западе Польши.
Как сообщают работавшие на месте происшествия пожарные, автобус, следовавший из Литвы в Берлин, столкнулся с автомобилем Toyota. Водитель легковушки, 19-летний молодой человек, скончался на месте.
Как сообщает fakt.pl, в автобусе находилось всего 10 человек, включая двух водителей.
Пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство, однако один из водителей оказался заблокирован в салоне. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Еще два пассажира получили легкие травмы.
Издание Postimees, ссылаясь на польскую полицию, сообщает, что пассажиры автобуса были гражданами Латвии и Литвы.