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Фото Серьезная авария автобуса Ecolines в Польше. Среди пассажиров были граждане Латвии

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Место аварии
Место аварии Фото: Polijas ugunsdzēsības dienesta rajona štābs Sokulkā

В ночь на 2 февраля произошло лобовое столкновение автобуса компании Ecolines, который следовал из Литвы в Германию, с легковым автомобилем, водитель которого погиб. Об этом сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на польский новостной портал fakt.pl.

По данным польских СМИ, от смятого автомобиля Toyota практически ничего не осталось. В аварии погиб водитель легкового автомобиля, а также пострадали три человека, находившиеся в автобусе.

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье, 2 февраля, около 2:30 недалеко от поселка Броды на западе Польши.

Как сообщают работавшие на месте происшествия пожарные, автобус, следовавший из Литвы в Берлин, столкнулся с автомобилем Toyota. Водитель легковушки, 19-летний молодой человек, скончался на месте.

Как сообщает fakt.pl, в автобусе находилось всего 10 человек, включая двух водителей.

Пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство, однако один из водителей оказался заблокирован в салоне. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Еще два пассажира получили легкие травмы.

Издание Postimees, ссылаясь на польскую полицию, сообщает, что пассажиры автобуса были гражданами Латвии и Литвы.

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