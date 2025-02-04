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В Елгаве экскаватор упал с трейлера на микроавтобус. Пострадали люди

Обновлено 4 февраля 2025, 14:10
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

В Елгаве в понедельник, 3 февраля, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе, на который с прицепа грузовика упал экскаватор, сообщили агентству в оперативных службах.

В 9:26 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Страутниеку, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из микроавтобуса одного человека, а еще два человека выбрались из машины самостоятельно.

Как сообщили в Госполиции, водитель 1984 года рождения управлял грузовиком Man с полуприцепом, на котором находился экскаватор. При выезде с кольцевой развязки груз накренился и упал на микроавтобус Opel.

В результате аварии водитель и два пассажира Opel получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

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