В Елгаве экскаватор упал с трейлера на микроавтобус. Пострадали люди

В 9:26 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Страутниеку, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из микроавтобуса одного человека, а еще два человека выбрались из машины самостоятельно.

Как сообщили в Госполиции, водитель 1984 года рождения управлял грузовиком Man с полуприцепом, на котором находился экскаватор. При выезде с кольцевой развязки груз накренился и упал на микроавтобус Opel.

В результате аварии водитель и два пассажира Opel получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

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