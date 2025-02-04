Стало известно, почему США планируют выслать из страны 125 граждан Латвии

Посольство было проинформировано об этом Службой иммиграции и таможенного контроля США.

В посольстве отметили, что это не означает, что человек будет задержан и выдворен из страны. Перед выдворением американские учреждения должны убедиться в том, что соблюдено право каждого человека находиться в США. Если человек находится в США на законных основаниях, он не будет выдворен, пояснили в посольстве.

Как уже сообщалось, в списке Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), в котором значатся иностранные граждане, подлежащие депортации, 125 граждан Латвии, сообщил эстонский общественный медиаресурс ERR.

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Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал ужесточить миграционную политику. Теперь он наделил ICE расширенными полномочиями для ускорения депортаций.

За последние дни в США заметно выросло число задержанных нелегальных иммигрантов - ICE проводит массовые рейды по всей стране.

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