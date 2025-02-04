Подлежащие выдворению из США 125 граждан Латвии нарушили иммиграционные правила, в частности, лица не выполнили все формальности, чтобы законно находиться в США, сообщает агентство LETA со ссылкой на посольство Латвии в США.
Стало известно, почему США планируют выслать из страны 125 граждан Латвии
Посольство было проинформировано об этом Службой иммиграции и таможенного контроля США.
В посольстве отметили, что это не означает, что человек будет задержан и выдворен из страны. Перед выдворением американские учреждения должны убедиться в том, что соблюдено право каждого человека находиться в США. Если человек находится в США на законных основаниях, он не будет выдворен, пояснили в посольстве.
Как уже сообщалось, в списке Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), в котором значатся иностранные граждане, подлежащие депортации, 125 граждан Латвии, сообщил эстонский общественный медиаресурс ERR.
Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал ужесточить миграционную политику. Теперь он наделил ICE расширенными полномочиями для ускорения депортаций.
За последние дни в США заметно выросло число задержанных нелегальных иммигрантов - ICE проводит массовые рейды по всей стране.
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