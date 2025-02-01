США намерены выслать из страны 125 граждан Латвии

Всего в списке 1 445 549 человек. Среди них США планируют выслать 125 граждан Латвии, 259 граждан Литвы, 94 гражданина Эстонии, 22 гражданина Финляндии.

Относительно этих людей принято окончательное решение о высылке, однако они пока не задержаны.

Больше всего в списке граждан Гондураса - США готовятся выслать 261 000 человек из этой страны.

Президент США Дональд Трамп, который 20 января вновь вступил в должность, еще во время предвыборной кампании обещал ужесточить иммиграционную политику.

После его инаугурации ICE получило дополнительные полномочия для ускорения процесса высылки.

Кроме того, ICE проводит массовые рейды по всей стране, задерживая мигрантов без документов. В последние дни количество задержаний выросло.

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