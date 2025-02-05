Компания из Литвы поставляла России BMW и Mercedes в обход санкций

В Вильнюсе и его окрестностях прошли массовые обыски в рамках расследования дела о незаконных поставках автомобилей в Россию и Беларусь в обход международных санкций. По данным Криминальной службы таможни Литвы, обыски проведены в офисах компании, которая занимается грузоперевозками и продажей техники.

По подозрению в нарушении санкций задержаны два белорусских и два литовских гражданина. Суд арестовал одного из белорусов на один месяц, второго - на два. О мерах пресечения для литовцев не сообщается.

Поставки в обход санкций

Согласно материалам следствия, в 2024 году в Россию и Беларусь было доставлено в обход санкций в общей сложности 30 транспортных средств - тягачи и полуприцепы, а также легковые автомобили класса люкс BMW, Mercedes-Benz и другие. Их суммарная стоимость, по предварительным данным, составляет почти 2 млн евро.

Автомобили оставались зарегистрированными в Литве, но при этом имели регистрацию в России или Беларуси как новые транспортные средства.

В ходе расследования сотрудники таможни задержали 17 тягачей и 15 полуприцепов на сумму около полутора миллионов евро, а также микроавтобус, в котором было обнаружено четыре тысячи пачек контрабандных сигарет из Беларуси.

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