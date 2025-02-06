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Утром в четверг условия передвижения осложнены на большей части территории Латвии

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Дорога во время мокрого снега
Дорога во время мокрого снега Фото: Latvijas Valsts ceļi

Из-за снега и гололеда утром в четверг на большей части территории Латвии осложнены условия передвижения по главным и региональным автодорогам, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi (LVC).

Условия передвижения по главным дорогам осложнены практически во всем Видземе и Латгале, а также в центральной части Курземе. В свою очередь самые лучшие условия передвижения по шоссе - под Ригой, за исключением Видземского шоссе, и в Земгале, за исключением Бауского шоссе.

В четверг утром на скользких участках работают 113 единиц зимней техники службы, что значительно больше, чем в то же время в среду.

Водителей призывают ехать внимательно, выбирать соответствующую дорожному покрытию скорость передвижения, а также держать безопасную дистанцию. LVC напоминает, что и после обработки дорог реагентами обледенение может образоваться повторно.

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