Ночью сгорел Smārdes krogs

На предприятии общепита пояснили, что заведение сгорело. Недвижимость была застрахована.

Что стало причиной пожара, в данный момент неизвестно, так как возгорание возникло ночью.

В 3:56 пожарные получили вызов в волость Смардес, где горели крыша и чердак одноэтажного общественного здания на площади 150 квадратных метров.

В работе по тушению участие принимали добровольные пожарные из Смарде и Энгуре.

Незадолго до семи часов утра распространение пожара повышенной опасности было ограничено, но работы на месте происшествия продолжаются.

По данным Firmas.lv, на недвижимости Smārdes krogs зарегистрировано крестьянское хозяйство под таким же названием, его владельцем является Оярс Буманис.

Кроме того, по данному адресу зарегистрировано предприятие Vīna krogs, оборот которого в 2023 году составил 120 920 евро, а прибыль - 3003 евро. Предприятие принадлежит Марису Буманису.

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