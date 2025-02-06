Дания начнет досматривать танкеры, которые могут представлять опасность для экологии, мореплавания и моряков в ответ на "активность старых судов, перевозящих нефть". Ранее она этого не делала.
Дания будет досматривать танкеры "теневого флота"
Дания усилит меры безопасности для танкеров, которые, по ее мнению, могут представлять опасность для экологии, мореплавания и моряков. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте морского управления королевства, в среду, 5 февраля. В ведомстве отметили, что приняли такое решение в ответ на "активность старых судов, перевозящих нефть через датские проливы".
"Контроль государства порта сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или кораблекрушением танкеров, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды", - говорится в сообщении.
"Теневой флот" России считается угрозой безопасности
Российский "теневой флот", численность которого оценивается Киевской школой экономики более чем в 650 судов, оказался в центре внимания в 2024 году не только из-за нелегальной транспортировки российской нефти, но и на фоне инцидентов с повреждением инфраструктуры в Балтийском море.
В частности, одно из судов "теневого флота" было заподозрено в умышленном повреждении подводного коммуникационного кабеля Estlink-2 в Финском заливе в конце 2024 года. Поэтому европейские военные, разведслужбы и политики считают российский "теневой" флот существенной угрозой безопасности.
Кроме того, результаты расследования международного журналистского консорциума, о котором сообщили во вторник, 4 февраля, немецкие телеканалы NDR и WDR, показали, что в состав "теневого флота" входят 230 танкеров, ранее принадлежавших компаниям из США и Европы. Все эти суда были проданы Москве уже после начала войны в Украину.
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