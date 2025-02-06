Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен в 2024 году продали свои акции российского банка Альфа-банк своему партнеру Андрей Косогову, сообщает "Медуза" со ссылкой на Financial Times.
СМИ: российские олигархи Авен и Фридман продали свои акции Альфа-банка
Кроме того, Фридман и Авен продали акции страхового предприятия "Альфа Страхование"
Сделка по продаже этих акций была заключена еще в 2023 году.
Фридману и Авену принадлежало 45% акций Альфа-банка и 42% акций "Альфа Страхование".
Миллиардеры надеются, что продажа этих акций позволит им оспорить введенные против них санкции Евросоюза, сообщает Financial Times.
На Андрея Косогова, в отличие от Фридмана и Авена, санкции не распространяются.
Фридман и Авен комментарии по данному вопросу предоставить отказались.
Financial Times еще в марте 2023 года сообщало, что готовится сделка по продаже принадлежащих Фридману и Авену акций Альфа-банка. Тогда источники заявили газете, что сделка могла потребовать одобрения регулирующих органов в нескольких юрисдикциях, но в итоге была реализована без них.
Именно участие Авена в одном из крупнейших российских коммерческих банков стало основанием для его включения в санкционный список ЕС.
Против Авена и Фридмана введены санкции ЕС, США, Великобритании и других стран, так как эти государства считают, что они - близкие к российскому диктатору Владимиру Путину люди и служат интересам Кремля, а также способствуют агрессии России в Украине.
Однако Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о введении санкций в отношении Авена и Фридмана 28 февраля 2022 года. По мнению суда, хотя аргументы, выдвинутые Советом ЕС, могут быть использованы для доказательства некой связи Авена с Путиным или близкими к нему лицами, они не позволяют сделать вывод о том, что он поддерживал действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что он оказывал материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма.
У Авена - гражданство Латвии, после вторжения России в Украину в 2022 году он с семьей живет в Латвии.
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