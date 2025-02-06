СМИ: российские олигархи Авен и Фридман продали свои акции Альфа-банка

Однако Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о введении санкций в отношении Авена и Фридмана 28 февраля 2022 года. По мнению суда, хотя аргументы, выдвинутые Советом ЕС, могут быть использованы для доказательства некой связи Авена с Путиным или близкими к нему лицами, они не позволяют сделать вывод о том, что он поддерживал действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что он оказывал материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма.