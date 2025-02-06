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Фото и видео Переполох в центре Таллинна: из-за чемодана с кошачьим кормом перекрыли движение (1)

Редактор: rus.postimees.ee
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Днем в среду, 5 февраля, в полицию поступило сообщение о подозрительном чемодане в центре Таллинна. Спасатели и полицейские на некоторое время перекрыли движение на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа, пишет Rus.Postimees.

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о подозрительном чемодане поступило на пульт дежурного в 12:14. Пожарные и полицейские оцепили опасную зону и перекрыли движение.

Также было остановлено движение трамваев и перекрыты тротуары.

Через несколько часов в полиции сообщили, что саперы проверили чемодан и обнаружили внутри кошачий корм.

"Место происшествия потихоньку открывают для движения", - добавили в полиции.

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