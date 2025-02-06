Видео В Пурвциемсе водитель промчался на красный, но был задержан

Остросюжетная погоня по столичным улицам началась примерно в четыре часа дня. Полицейские заметили водителя Mini Cooper, который, по всей видимости, решил, что правила дорожного движения на него не распространяются.

Автомобиль пересек перекресток улиц Унияс и Иерикю на красный свет, проигнорировав все правила и проехав его прямо из полосы, предназначенной исключительно для поворота налево.

Полицейские незамедлительно включили сирену и мигалки, чтобы остановить нарушителя, но тот даже не подумал прижаться к обочине - вместо этого он вдавил педаль газа в пол.

Оперативно мобилизовав подкрепление, полицейским удалось в кратчайшие сроки заблокировать путь беглецу, и его маршрут завершился на одном из участков улицы Иерикю.

Вечером свет мигалок и громкая полицейская суматоха привлекли внимание местных жителей, которые наблюдали за происходящим.

"Я ехал домой и увидел множество полицейских экипажей. Вышел из машины, расспросил соседей - они сказали, что задержали какого-то парня. Вокруг стояло пять-шесть экипажей, - рассказал житель соседнего дома.

По его словам, водитель не выглядел пьяным.

"Я только видел, как его вывели из полицейского микроавтобуса, подвели к его Mini Cooper, а потом снова отвели назад. Все, что я успел заметить. [Вопрос: Оказывал ли он сопротивление полиции?] Нет, казалось, что он не сопротивлялся, а сотрудничал с полицейскими", - добавил очевидец.

По информации Государственной полиции, водитель, возможно, находился под воздействием запрещенных психотропных веществ.

"Водитель был доставлен в медицинское учреждение для экспертизы на предмет употребления наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в возможном состоянии наркотического опьянения", - заявила Лина Багдоне, представитель Государственной полиции.

Кроме того, полиция начала пять административных разбирательств за различные нарушения правил дорожного движения.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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