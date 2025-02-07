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Почему в Эстонии растет доля сторонников агрессии России против Украины?

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Социологи фиксируют рост числа жителей Эстонии, которые поддерживают преступления РФ в Украине. Эксперты не спешат с выводами, говорят о погрешностях и подчеркивают, что противников агрессии намного больше, сообщает Rus.Postimees.

Rus.Postimees попытался понять, что стоит за сухими цифрами, где в Эстонии больше всего сторонников агрессии, причем тут экономика и можно ли вообще верить ответам на вопросы о войне. Особенно если респондент все еще смотрит Соловьева с Киселевым.

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