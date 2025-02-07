Почему в Эстонии растет доля сторонников агрессии России против Украины?

Rus.Postimees попытался понять, что стоит за сухими цифрами, где в Эстонии больше всего сторонников агрессии, причем тут экономика и можно ли вообще верить ответам на вопросы о войне. Особенно если респондент все еще смотрит Соловьева с Киселевым.