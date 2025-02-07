Президент США Дональд Трамп готов ужесточить санкции против России, чтобы вынудить Москву положить конец войне против Украины, заявил в интервью газете New York Post спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог, сообщает Русская служба ВВС.
Трамп готов ужесточить санкции против РФ, сообщил спецпосланник США по Украине
По его словам, установленные против Росси санкции по силе экономического давления можно оценить примерно на три балла из десяти.
Санкции США, направленные, например, против прибыльного энергетического сектора России, технически в два раза выше, но все же могут быть усилены, пояснил посланник.
"Мы действительно могли бы ужесточить санкции - особенно последние", - отметил он. New York Post уточняет, что речь идет о санкциях, направленных на ограничение добычу и экспорт нефти.
"Если кто и понимает, что такое рычаги давления, так это президент Дональд Трамп, и это видно по тому, что он сделал в последнее время [по другим вопросам внешней политики]", - сказал посланник.
"Давление не может быть просто военным. Вы должны оказать экономическое давление, вы должны оказать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления, чтобы убедиться, что это идет в нужном нам направлении", - цитирует Келлога New York Post.
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