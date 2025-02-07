По его словам, установленные против Росси санкции по силе экономического давления можно оценить примерно на три балла из десяти.

Санкции США, направленные, например, против прибыльного энергетического сектора России, технически в два раза выше, но все же могут быть усилены, пояснил посланник.

"Мы действительно могли бы ужесточить санкции - особенно последние", - отметил он. New York Post уточняет, что речь идет о санкциях, направленных на ограничение добычу и экспорт нефти.

"Если кто и понимает, что такое рычаги давления, так это президент Дональд Трамп, и это видно по тому, что он сделал в последнее время [по другим вопросам внешней политики]", - сказал посланник.

"Давление не может быть просто военным. Вы должны оказать экономическое давление, вы должны оказать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления, чтобы убедиться, что это идет в нужном нам направлении", - цитирует Келлога New York Post.

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