В четверг, 6 февраля, на авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде прошла встреча с военнослужащими, которые вернулись из миротворческой операции НАТО в Косово (KFOR), завершая ротацию латвийских солдат, сообщили в Министерстве обороны.
Фото ⟩ Награждены латвийские солдаты, вернувшиеся с операции в Косово
С военнослужащими встретились министр обороны Андрис Спрудс, командир НВС генерал-майор Каспар Пуданс, командир механизированной бригады сухопутных сил полковник Оскар Кудлис и командир Военной полиции полковник Эвалд Кайришс.
Спрудс отметил, что, принимая участие в операции KFOR, Латвия продемонстрировала единство и солидарность с остальными странами-участниками операции, совместно заботясь о международной безопасности. "Я благодарен военнослужащим латвийской армии, которые с частью выполняли служебные обязанности, а также благодаря своему профессионализму внесли свой вклад в поддержание мира", - заявил Спрудс.
Во время церемонии встречи латвийского контингента солдаты получили награды за отличное выполнение своих обязанностей в международной операции в Косово, внося вклад в укрепление коллективной обороны.
Латвия участвует в миротворческой операции в Косово, предоставив легкую пехотную роту в составе многонационального батальона, возглавляемого США. Основными задачами латвийских войск являются обеспечение мобильной защиты сил, патрулирование, мероприятия по подавлению толпы и обеспечение способности быстрого реагирования.
В июне 2021 года Латвия возобновила свое участие в KFOR после 11-летнего перерыва. Учитывая растущую напряженность на европейских границах и необходимость стабилизации ситуации, а также обязательство Латвии выполнять свои обязательства перед НАТО и партнерами, участие в KFOR запланировано до 31 декабря 2025 года, пояснили в министерстве.
На основании резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в 1999 году, в июне 1999 года после затяжного межэтнического конфликта в Балканском регионе началась международная операция под руководством НАТО в Косово. Ее основными задачами являются создание и поддержание безопасной обстановки, гарантирующей свободу передвижения по территории Косово для всех граждан, независимо от их этнического происхождения.
В задачи операции также входит поддержка и координация международных гуманитарных усилий, развитие сил безопасности Косово и содействие становлению мирного, стабильного, демократического и многонационального Косово.
Латвия также принимала участие в этой операции с февраля 2000 года по август 2009 года с подразделениями и спецподразделениями различной численности. Решение о возобновлении участия было принято по приглашению заместителя Верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе.
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