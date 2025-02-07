Фото Награждены латвийские солдаты, вернувшиеся с операции в Косово

С военнослужащими встретились министр обороны Андрис Спрудс, командир НВС генерал-майор Каспар Пуданс, командир механизированной бригады сухопутных сил полковник Оскар Кудлис и командир Военной полиции полковник Эвалд Кайришс.

Спрудс отметил, что, принимая участие в операции KFOR, Латвия продемонстрировала единство и солидарность с остальными странами-участниками операции, совместно заботясь о международной безопасности. "Я благодарен военнослужащим латвийской армии, которые с частью выполняли служебные обязанности, а также благодаря своему профессионализму внесли свой вклад в поддержание мира", - заявил Спрудс.

Во время церемонии встречи латвийского контингента солдаты получили награды за отличное выполнение своих обязанностей в международной операции в Косово, внося вклад в укрепление коллективной обороны.

Латвия участвует в миротворческой операции в Косово, предоставив легкую пехотную роту в составе многонационального батальона, возглавляемого США. Основными задачами латвийских войск являются обеспечение мобильной защиты сил, патрулирование, мероприятия по подавлению толпы и обеспечение способности быстрого реагирования.