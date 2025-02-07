В Риге иностранец избил таксиста. Пострадавший разочарован действиями полиции

После развлекательного мероприятия в Xiaomi Arēna он забрал иностранцев, по языку понял, что это были финны. По дороге в гостиницу в центре Риги казавшийся сильно пьяным пассажир, который сидел на переднем сидении, по непонятным причинам ударил кулаком в лобовое стекло, в результате чего оно треснуло.

"Он также открыл окно, кричал на людей. Конечно, по дороге в пункт назначения я позвонил в полицию, 112, объяснил ситуацию. Сказал, в какую гостиницу везу, прошу туда экипаж полиции", - рассказал передаче таксист.

Когда такси подъехало с гостинице, агрессивный клиент задержался в машине и, возможно, поняв, что была вызвана полиция, начал бить Гирта.

"В один момент мне по правой стороне [головы] один удар, второй. Он хотел нанести и третий удар, но я заблокировал, поймал его, прижал к себе, открыл окна машины и стал звать на помощь, начал сигналить, привлекать внимание. Пассажиры вышли из машины и вытащили его", - рассказал таксист.

Полиция приехала через 40 минут после вызова, указал Гирт, отметив, что реакция стражей порядка была слишком медленной. Его очень разозлило и отношение стражей порядка на месте происшествия.

Государственная полиция пояснила передаче, что вызов Гирта был отнесен к категории C, что требует, чтобы полиция прибыла на место происшествия в течение двух часов.

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