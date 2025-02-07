Александр уехал из России, так как не мог мириться с коррупционной составляющей бизнеса в России.

«После года работы в России понял, что у меня нет умения „вести подковерные игры", давать откаты. На меня смотрели как на идиота. Это претило. Вряд ли я мог бы многого достичь в России без этого „умения". А в Чехии моя честность является преимуществом», — говорит Александр.

В своем родном городе он не был около 10 лет. «Я уезжал из другой России. Той России, которую я называл домом, больше не существует», — говорит Александр, исключая для себя возможность возвращения на родину.

Ни Алина, ни Андрей, ни Александр не были в России после начала российского вторжения в Украину, в том числе и потому, что опасаются допросов на границе и возможного реального преследования за «условный пост в соцсетях».

Александр говорит, что в соцсетях открыто высказывался против российского вторжения в Украину. Андрей опасается, что его могут привлечь за донаты, в том числе ФБК и ВСУ.