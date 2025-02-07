Госдеп заявил, что суда США могут пересекать Панамский канал бесплатно. Панама это отрицает

«Немедленное изменение» произошло, и уже в четверг панамский президент сообщил журналистам, что вопрос закрыт.

По его словам, за 90 дней до истечения текущего меморандума о сотрудничестве с КНР посольство Панамы в Пекине уведомило Китай о своем решении не продлевать участие в программе.

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Тем временем власти Аргентины объявили, что — вслед за Соединенными Штатами — страна также выходит из числа стран-участниц Всемирной организации здравоохранения.

По словам пресс-секретаря аргентинского президента Хавьера Милея, решение порвать с ВОЗ — результат «глубоких разногласий в вопросах управления здравоохранением, особенно в ходе пандемии [коронавируса]».

Трамп подписал аналогичное распоряжение чуть больше двух недель назад, причем уже во второй раз. Предыдущая попытка вывести США из состава ВОЗ, сделанная им в ходе своего первого срока в Белом доме, была отменена пришедшей ему на смену администрацией Джо Байдена.

Отношения Трампа с Милеем пока строятся на взаимном восхищении. Переизбрание миллиардера-республиканца после четырехлетнего перерыва на второй срок аргентинский президент назвал «величайшим политическим возвращением в истории». Трамп не остался в долгу, назвав Милея своим «любимым президентом».

И тот и другой не скрывают, что, помимо разногласий по итогам пандемии, недовольны растущим влиянием Китая и в этой международной организации.

США являются крупнейшим индивидуальным донором ВОЗ: в 2024 году Вашингтон внес в ее бюджет порядка 950 млн долларов. Учитывая, что это почти 15% совокупного бюджета организации, потеря США поставит перед ней ряд сложных финансовых вопросов.

Аргентина, в свою очередь, ежегодно платит в бюджет ВОЗ порядка 8 млн долларов, что далеко не столь критично.

Вопрос в том, решат ли другие лидеры, разделяющие мировоззрение президента Трампа, как это явно делает президент Милей, предпринять аналогичные действия.

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