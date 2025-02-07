Власти Панамы отрицают, что согласовали изменения, позволяющие американским судам пересекать Панамский канал бесплатно, о чем ранее заявил Вашингтон.
Госдеп заявил, что суда США могут пересекать Панамский канал бесплатно. Панама это отрицает
В заявлении Госдепартамента на платформе X (бывший "Твиттер") утверждается, что «панамские власти согласились больше не взимать плату с государственных судов США за проход через Панамский канал», за счет чего Вашингтон якобы «ежегодно сможет экономить миллионы долларов».
На публикацию немедленно отреагировала администрация Панамского канала, напомнив, что именно она «уполномочена устанавливать пошлины и другие сборы за проход по каналу».
«Никаких изменений в [существующие тарифы] не вносилось», — подчеркнули в Панаме.
Искусственный канал длиной около 82 км, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, является ключевой артерией мировой торговли, и президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем желании вернуть контроль над морским проходом обратно Вашингтону — если потребуется, военным путем.
Очевидное недопонимание сторон произошло после визита на прошлых выходных в Панаму главы Госдепартамента Марка Рубио.
По итогам встречи с ним президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что его страна выходит из числа партнеров масштабной китайской инфраструктурной программы «Пояс и путь».
В попытке угодить Трампу: Панама вышла из китайской программы «Пояс и путь», Аргентина — из ВОЗ
В четверг Панама официально вышла из числа партнеров масштабной китайской инфраструктурной программы «Пояс и путь». Об этом сообщил президент страны Хосе Рауль Мулино, уточнив, что сделано это по настоянию Соединенных Штатов.
«Пояс и путь» — исполинский торговый маршрут, которым Пекин хочет опоясать весь земной шар, фактически соединив концы Великого шелкового пути древности (из Азии в Европу и обратно) морским маршрутом. Последний должен пересекать Атлантику и Тихий океан — а значит, пролегать через Панамский канал.
В связи с этим Вашингтон весьма озаботился возможным ростом влияния на работу Панамского канала со стороны Пекина.
Президент США Дональд Трамп обвинил Панаму в установлении «смехотворно» высоких тарифов за пользование каналом и пригрозил вернуть его под контроль США. Как следовало из реплики Трампа, канал играет решающую роль для американской экономики и национальной безопасности и нельзя допустить, чтобы он «попал в неправильные руки», то есть под контроль Китая.
Китайское присутствие в Центральной Америке, по мнению Трампа, нарушает договор, по которому контроль над каналом был передан в руки панамских властей Вашингтоном. А именно — обязательство властей страны по поддержанию «постоянного нейтралитета» канала, построенного Соединенными Штатами, но переданного в управление местным жителям.
Как сообщил пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс, Рубио «отчетливо дал понять [руководству Панамы], что сложившаяся ситуация неприемлема, и без ее немедленного изменения Соединенные Штаты будут вынуждены принять меры для защиты своих прав».
«Немедленное изменение» произошло, и уже в четверг панамский президент сообщил журналистам, что вопрос закрыт.
По его словам, за 90 дней до истечения текущего меморандума о сотрудничестве с КНР посольство Панамы в Пекине уведомило Китай о своем решении не продлевать участие в программе.
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Тем временем власти Аргентины объявили, что — вслед за Соединенными Штатами — страна также выходит из числа стран-участниц Всемирной организации здравоохранения.
По словам пресс-секретаря аргентинского президента Хавьера Милея, решение порвать с ВОЗ — результат «глубоких разногласий в вопросах управления здравоохранением, особенно в ходе пандемии [коронавируса]».
Трамп подписал аналогичное распоряжение чуть больше двух недель назад, причем уже во второй раз. Предыдущая попытка вывести США из состава ВОЗ, сделанная им в ходе своего первого срока в Белом доме, была отменена пришедшей ему на смену администрацией Джо Байдена.
Отношения Трампа с Милеем пока строятся на взаимном восхищении. Переизбрание миллиардера-республиканца после четырехлетнего перерыва на второй срок аргентинский президент назвал «величайшим политическим возвращением в истории». Трамп не остался в долгу, назвав Милея своим «любимым президентом».
И тот и другой не скрывают, что, помимо разногласий по итогам пандемии, недовольны растущим влиянием Китая и в этой международной организации.
США являются крупнейшим индивидуальным донором ВОЗ: в 2024 году Вашингтон внес в ее бюджет порядка 950 млн долларов. Учитывая, что это почти 15% совокупного бюджета организации, потеря США поставит перед ней ряд сложных финансовых вопросов.
Аргентина, в свою очередь, ежегодно платит в бюджет ВОЗ порядка 8 млн долларов, что далеко не столь критично.
Вопрос в том, решат ли другие лидеры, разделяющие мировоззрение президента Трампа, как это явно делает президент Милей, предпринять аналогичные действия.