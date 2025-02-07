Депутат Сейма Артур Бутанс (Нацобъединение) обратился в комиссию по мандатам, этике и заявлениям с призывом возбудить дело у нарушении кодекса этики против лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова за высказывания, направленные на межнациональную рознь, сообщает агентство LETA.
"Можете паковать чемоданы!" Призывают оценить высказывания Росликова в соцсетях
Бутанс указал в заявлении, что Росликов у себя в соцсетях опубликовал провокационное видео, содержание которого косвенно призывает к этническому расколу.
Росликов в TikTok заявил, что "Рига - это наш (русскоязычных) город", а также сделал другие заявления. Кроме того, депутат на платформе Х опубликовал пост, на котором, сославшись на данные статистике об использовании языка в Риге, попросил латышей "не портить воздух и паковать чемоданы", указал депутат от Нацобъединения.
Бутанс считает, что Росликов нарушил пункты 7, 8 и 20 кодекса этики депутатов Сейма.
Ответственный комитет примет решение о возможном возбуждении дела в среду, 12 февраля.
Как уже сообщалось, 6 февраля этого года Служба государственной безопасности (VDD) провела беседу с главой политической партии "Стабильности!" Алексеем Росликовым в связи с его публичными высказываниями, направленными против латышей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!