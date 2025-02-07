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"Можете паковать чемоданы!" Призывают оценить высказывания Росликова в соцсетях

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Алексей Росликов
Алексей Росликов Фото: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Артур Бутанс (Нацобъединение) обратился в комиссию по мандатам, этике и заявлениям с призывом возбудить дело у нарушении кодекса этики против лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова за высказывания, направленные на межнациональную рознь, сообщает агентство LETA.

Бутанс указал в заявлении, что Росликов у себя в соцсетях опубликовал провокационное видео, содержание которого косвенно призывает к этническому расколу.

Росликов в TikTok заявил, что "Рига - это наш (русскоязычных) город", а также сделал другие заявления. Кроме того, депутат на платформе Х опубликовал пост, на котором, сославшись на данные статистике об использовании языка в Риге, попросил латышей "не портить воздух и паковать чемоданы", указал депутат от Нацобъединения.

Бутанс считает, что Росликов нарушил пункты 7, 8 и 20 кодекса этики депутатов Сейма.

Ответственный комитет примет решение о возможном возбуждении дела в среду, 12 февраля.

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Как уже сообщалось, 6 февраля этого года Служба государственной безопасности (VDD) провела беседу с главой политической партии "Стабильности!" Алексеем Росликовым в связи с его публичными высказываниями, направленными против латышей.

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