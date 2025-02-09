Начнем с того, что сексуальные фантазии есть абсолютно у всех людей! И на самом деле, большинство сексуальных фантазий безвредны и могут быть реализованы позже в постели с вашим партнером. Но есть и другие - темные фантазии, в которых мы боимся признаться даже себе. Возбужденный незнакомец на улице. Публичный групповой секс с незнакомцами. Непристойное унижение. Подчинение второго возбужденного. Также изнасилование или принудительное подчинение. Почему у нас возникают такие мысли? Почему мы фантазируем о столь непристойно интимных экспериментах и ​​что эти фантазии могут рассказать нам о нас самих? Давайте проведем исследование с экспертом!