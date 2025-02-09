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Бесстыдные сексуальные фантазии. Что они говорят о вас?

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Фото: Shutterstock

Начнем с того, что сексуальные фантазии есть абсолютно у всех людей! И на самом деле, большинство сексуальных фантазий безвредны и могут быть реализованы позже в постели с вашим партнером. Но есть и другие - темные фантазии, в которых мы боимся признаться даже себе. Возбужденный незнакомец на улице. Публичный групповой секс с незнакомцами. Непристойное унижение. Подчинение второго возбужденного. Также изнасилование или принудительное подчинение. Почему у нас возникают такие мысли? Почему мы фантазируем о столь непристойно интимных экспериментах и ​​что эти фантазии могут рассказать нам о нас самих? Давайте проведем исследование с экспертом!

Фантазии могут показаться безумными, поскольку они часто нарушают привычные представления о классических сексуальных желаниях. Я порядочная женщина, я порядочный мужчина - почему мне снятся разврат и унижение? Оказывается, у каждой фантазии может быть свое объяснение, из каких глубин подсознания она возникает в вашей голове...

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