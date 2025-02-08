На "Евровидение-2025" от Латвии поедут Tautumeitas

В финале соревновались: Tepat, The Ludvig, Bel Tempo и LEGZDINA, Sinerģija, Emilija, Palú, Tautumeitas, Крис Ной (Chris Noah), Citi Zēni и Маркус Рива.

За чертой финала остались такие исполнители, как Adelina, Julianna, Justs, Катрина Гупало, KoBra, Luka, Marta, Рута Дудума и Том Калдераускис.

Победитель конкурса получит возможность представить Латвию на "Евровидении-2025" в Базеле, Швейцария.

Отбор участников в полуфинал Supernova осуществляло жюри, сформированное Латвийским телевидением (LTV).

В состав национального жюри вошли представители латвийской музыкальной индустрии, организаторы мероприятий, представители телевидения, а также иностранные эксперты.

По соображениям безопасности имена членов жюри будут раскрыты только после международного конкурса в мае.

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