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В Финском заливе поврежден российский подводный кабель

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Финская береговая охрана опубликовала в субботу в соцсетях фотографию, на которой финское судно контролирует соблюдение закона и условий использования экономической зоны в Финском заливе.
Финская береговая охрана опубликовала в субботу в соцсетях фотографию, на которой финское судно контролирует соблюдение закона и условий использования экономической зоны в Финском заливе. Фото: Soome rannavalve

В Финской экономической зоне российское ремонтное судно занимается восстановлением поврежденного подводного кабеля, принадлежащего России, сообщила финская береговая охрана в субботу на своей странице в X, пишет Rus.Postimees.

За ремонтом российского подводного кабеля в финской экономической зоне следит береговая охрана Финляндии. "Российские власти заранее сообщили нам о необходимости проведения ремонтных работ на принадлежащей им инфраструктуре, - заявил офицер центра управления береговой охраны Матти Нийттюмяки газете Helsingin Sanomat. - Мы не располагаем информацией о том, когда кабель был поврежден, но ремонт начался сегодня".

По словам Нийттюмяки, береговая охрана контролирует соблюдение закона об экономической зоне и условий ек использования. "Ремонтные работы требуют разрешения. Кабели и газопроводы иногда повреждаются и в финской экономической зоне, и для их ремонта государство-владелец инфраструктуры подает соответствующую заявку на разрешение", - пояснил он.

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