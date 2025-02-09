В Финском заливе поврежден российский подводный кабель

За ремонтом российского подводного кабеля в финской экономической зоне следит береговая охрана Финляндии. "Российские власти заранее сообщили нам о необходимости проведения ремонтных работ на принадлежащей им инфраструктуре, - заявил офицер центра управления береговой охраны Матти Нийттюмяки газете Helsingin Sanomat. - Мы не располагаем информацией о том, когда кабель был поврежден, но ремонт начался сегодня".