В Финской экономической зоне российское ремонтное судно занимается восстановлением поврежденного подводного кабеля, принадлежащего России, сообщила финская береговая охрана в субботу на своей странице в X, пишет Rus.Postimees.
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В Финском заливе поврежден российский подводный кабель
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За ремонтом российского подводного кабеля в финской экономической зоне следит береговая охрана Финляндии. "Российские власти заранее сообщили нам о необходимости проведения ремонтных работ на принадлежащей им инфраструктуре, - заявил офицер центра управления береговой охраны Матти Нийттюмяки газете Helsingin Sanomat. - Мы не располагаем информацией о том, когда кабель был поврежден, но ремонт начался сегодня".